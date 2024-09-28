Глава Волгограда проверил подземку на Комсомольской перед капремонтом

Вечером 28 сентября подрядная организация приступает к реконструкции двух входных групп подземного перехода у станции «Ул. Комсомольская».
В связи с ремонтными работами начнет действовать новая схема движения, сообщили в администрации Волгограда. Уже созданы временные переходы через улицу Комсомольскую выше и ниже проспекта Ленина.
После проверки временной схемы глава города велел разместить больше элементов пешеходной навигации. Так волгоградцам будет проще ориентироваться в новой схеме перехода.
Добавим, что оба спуска в подземку еще не подвергались капитальному ремонту, поэтому за 40 лет эксплуатации они порядком обветшали. В ходе восстановительных мероприятий специалисты полностью демонтируют бетонные конструкции лестничных пролетов.
Это не первая подобная реконструкция в Волгограде. Ранее аналогичные работы были выполнены на станции «Пл. Ленина».
Напомним, что в Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова выстроена масштабная работа по модернизации инфраструктуры общественного транспорта. В частности, в регионе реализуется комплексная программа по обновлению подвижного состава. За последнее десятилетие на линии вышло свыше 1000 единиц общественного транспорта, только за последние 2 года это порядка 500 единиц.
Добавим, что оснащение транспортных предприятий новым подвижным составом ведется постепенно. К примеру, в 2024 году в Волгоград поступили новые трамвайные вагоны. Всего для областного центра приобретено 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский», это позволит сразу на 60% обновить трамвайный парк.
Отметим, что достижения региона по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры получили высокую оценку министра транспорта РФ Романа Старовойта, который 16 августа 2024 года посетил с рабочей поездкой город-герой на Волге.