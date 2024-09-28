Глава Волгограда проверил подземку на Комсомольской перед капремонтом

Напомним, что в Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова выстроена масштабная работа по модернизации инфраструктуры общественного транспорта. В частности, в регионе реализуется комплексная программа по обновлению подвижного состава. За последнее десятилетие на линии вышло свыше 1000 единиц общественного транспорта, только за последние 2 года это порядка 500 единиц.