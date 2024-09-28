Закрытие мотосезона в Волгограде сняли на видео

Волгоградский мотоклуб BLACKSMITHS MC закрыл сезон 2024 года. На улицы областного центра вышли более 300 байков.
«Колонна получилась огромной, сплоченной, организованной, всем спасибо за поддержку, всех обнимаем и уважаем, город как всегда оказался удивлен и восторжен», — делятся в клубе.
Тем временем горожане отнеслись к пробегу неоднозначно — одни одобряли инициативу, другие ее жестко раскритиковали, недовольные тем, что мотоциклисты создали помехи и для автомобилистов, и для пешеходов. Между тем, учитывая, сколько байкеров оказалось на улицах Москвы, волгоградские мотоциклисты вели себя очень скромно.
Как сообщает t.me/bazabazon, по центру столицы 23 сентября проехали одновременно 12 тысяч человек. Маршрут пролегал от Зубовской улицы до Воробьевых гор. Правда, их сопровождал мотопатруль Центра организации дорожного движения.
Ранее стало известно, что лучшие бойцы Волгограда сойдутся в кулачных боях с соперниками из разных стран и разных городов России в октябре.