Закрытие мотосезона в Волгограде сняли на видео

Тем временем горожане отнеслись к пробегу неоднозначно — одни одобряли инициативу, другие ее жестко раскритиковали, недовольные тем, что мотоциклисты создали помехи и для автомобилистов, и для пешеходов. Между тем, учитывая, сколько байкеров оказалось на улицах Москвы, волгоградские мотоциклисты вели себя очень скромно.