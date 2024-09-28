Бьорк раскрыла главное послание своего грядущего фильма-концерта Cornucopia

Обращение из грядущего фильма Бьорк опубликовало издание Deadline. В нем певица отметила, что единственный способ выжить для человечества — преодолеть собственные экологические проблемы. Она предложила представить мир, в котором природа и технологии сотрудничают, и создать его «музыкальный макет».