Бьорк раскрыла главное послание своего грядущего фильма-концерта Cornucopia

Не секрет, что исландская певица является эко-активисткой. В своем манифесте к ленте артистка заявила, что «Парижское климатическое соглашение — современная утопия, которую невозможно представить».
Обращение из грядущего фильма Бьорк опубликовало издание Deadline. В нем певица отметила, что единственный способ выжить для человечества — преодолеть собственные экологические проблемы. Она предложила представить мир, в котором природа и технологии сотрудничают, и создать его «музыкальный макет».
Когда именно выйдет Cornucopia, пока что неизвестно. Подробности должны появиться к концу этого года.
Ранее Бьорк и Розалия представили видео на совместный сингл Oral (2023). Доходы от релиза пойдут на борьбу с иностранными предприятиями по разведению лосося в Исландии.