Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на левом берегу Дона построят 19-этажный бизнес-центр

На улице Пойменной в Ростове возведут бизнес-центр за 1,6 млрд рублей
Источник: Комсомольская правда

В Ростове, на улице Пойменной, возведут третью очередь торгово-развлекательного центра — 19-этажный бизнес-центр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Также он уточнил, что в возведение высотного здания инвестор вложит 1,6 млрд рублей. Сейчас он занимается оформлением документов на разрешение строительства.

Предполагается, что здание будет иметь общую площадь 21 тыс. кв. метров. И его строительство намерены завершить в 2028 году.

— По словам представителя инвестора, размещение бизнес-центра в левобережной зоне благоприятно скажется на уменьшении транспортной нагрузки на центр города, а также сгладит эффект маятниковой миграции жителей Батайска, Азова и других населенных пунктов через мосты и центральную часть Ростова, — отметил Алексей Логвиненко.