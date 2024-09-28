В Ростове на левом берегу Дона построят 19-этажный бизнес-центр

В Ростове, на улице Пойменной, возведут третью очередь торгово-развлекательного центра — 19-этажный бизнес-центр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Также он уточнил, что в возведение высотного здания инвестор вложит 1,6 млрд рублей. Сейчас он занимается оформлением документов на разрешение строительства.
Предполагается, что здание будет иметь общую площадь 21 тыс. кв. метров. И его строительство намерены завершить в 2028 году.
— По словам представителя инвестора, размещение бизнес-центра в левобережной зоне благоприятно скажется на уменьшении транспортной нагрузки на центр города, а также сгладит эффект маятниковой миграции жителей Батайска, Азова и других населенных пунктов через мосты и центральную часть Ростова, — отметил Алексей Логвиненко.