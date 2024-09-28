В Ростове на левом берегу Дона построят 19-этажный бизнес-центр

— По словам представителя инвестора, размещение бизнес-центра в левобережной зоне благоприятно скажется на уменьшении транспортной нагрузки на центр города, а также сгладит эффект маятниковой миграции жителей Батайска, Азова и других населенных пунктов через мосты и центральную часть Ростова, — отметил Алексей Логвиненко.