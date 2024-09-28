В начале матча ФК «Ростов» пропустил первый мяч от «Акрона»

На пятой минуте футбольного матча десятого тура РПЛ между командами «Ростов» и «Акрон» первый гол забили тольяттинские гости.
У новичков РПЛ отличился Жилсон Тавареш, отправивший мяч головой в ворота после подачи Кирилла Данилина.
У судей возник вопрос, стоит ли засчитывать этот гол, не было ли офсайда. Для решения возникшей ситуации они воспользовались системой видеофиксации VAR. В итоге его засчитали.
Напомним, что встреча проходит на стадионе «Ростов-Арена». Хозяева поля по итогам девяти туров находятся на седьмой строчке с 12 очками. «Акрон» — на одиннадцатой строчке с восемью очками.