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В начале матча ФК «Ростов» пропустил первый мяч от «Акрона»

Система VAR подтвердила первый гол в матче «Ростов — Акрон».

Источник: Комсомольская правда

На пятой минуте футбольного матча десятого тура РПЛ между командами «Ростов» и «Акрон» первый гол забили тольяттинские гости.

У новичков РПЛ отличился Жилсон Тавареш, отправивший мяч головой в ворота после подачи Кирилла Данилина.

У судей возник вопрос, стоит ли засчитывать этот гол, не было ли офсайда. Для решения возникшей ситуации они воспользовались системой видеофиксации VAR. В итоге его засчитали.

Напомним, что встреча проходит на стадионе «Ростов-Арена». Хозяева поля по итогам девяти туров находятся на седьмой строчке с 12 очками. «Акрон» — на одиннадцатой строчке с восемью очками.