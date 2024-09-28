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Tommy Richman выпустил свой дебютный альбом COYOTE

R&B-артист и по совместительству один из главных фрешменов 2024 года Томми Ричман представил свой дебютный полноформатник COYOTE. Всего в альбом вошло 11 треков, в числе которых, что удивительно, не оказался его прорывной TikTok-хит MILLION DOLLAR BABY (2024).

Источник: Звук

R&B-артист и по совместительству один из главных фрешменов 2024 года Томми Ричман представил свой дебютный полноформатник COYOTE. Всего в альбом вошло 11 треков, в числе которых, что удивительно, не оказался его прорывной TikTok-хит MILLION DOLLAR BABY (2024).

В COYOTE Ричман продолжил демонстрировать умелую игру певческими интонациями, облаченную в стильные биты в духе R&B и хип-хопа нулевых. На фитах в лонгплее отметились Trevor Spitta, Zachary Moon, Paco и mynameisntjmack.

Ранее R&B-артист The Weeknd и рэпер Playboi Carti представили коллаборацию Timeless. Фит войдет в грядущий полноформатник Викенда Hurry Up Tomorrow. Дата выхода альбома пока что неизвестна.