Tommy Richman выпустил свой дебютный альбом COYOTE

R&B-артист и по совместительству один из главных фрешменов 2024 года Томми Ричман представил свой дебютный полноформатник COYOTE. Всего в альбом вошло 11 треков, в числе которых, что удивительно, не оказался его прорывной TikTok-хит MILLION DOLLAR BABY (2024).