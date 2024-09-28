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ФК «Ростов» на домашнем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2

«Ростова» в четвертый раз за сезон проиграл встречу.

Источник: Комсомольская правда

Домашняя встреча футбольного клуба «Ростов» с тольяттинским «Акроном» закончилась убедительной победой гостей со счетом 0:2.

Первый гол в матче был забит еще на пятой минуте. Жилсон Тавареш поразил ворота ударом головой после паса.

Второй мяч в ворота ростовчан отправил Артем Дзюба. Произошло это на 32 минуте. После этого, несмотря на ряд голевых моментов, ворота больше никто не поражал и счет на табло до конца встречи остался 0:2.

В итоге «Ростов» остался с 12 очками. А «Акрон» добавил в свою копилку три и теперь у них их 11.