ФК «Ростов» на домашнем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2

Домашняя встреча футбольного клуба «Ростов» с тольяттинским «Акроном» закончилась убедительной победой гостей со счетом 0:2.
Первый гол в матче был забит еще на пятой минуте. Жилсон Тавареш поразил ворота ударом головой после паса.
Второй мяч в ворота ростовчан отправил Артем Дзюба. Произошло это на 32 минуте. После этого, несмотря на ряд голевых моментов, ворота больше никто не поражал и счет на табло до конца встречи остался 0:2.
В итоге «Ростов» остался с 12 очками. А «Акрон» добавил в свою копилку три и теперь у них их 11.