«Худшая игра за два года»: Что произошло после матча «Ростов» — «Акрон» в десятом туре РПЛ

Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги между ФК «Ростов» и тольяттинским «Акроном» завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2. Матч прошел на стадионе «Ростов Арена» в субботу, 28 сентября. Рассказываем, что у «желто-синих» пошло не так.
КАК ПРОШЕЛ МАТЧ.
Первые четыре минуты матча «Ростов» провел на поле достаточно ярко. Так, на второй минуте Егор Голенков за малым не реализовал голевой момент.
Но как гром среди ясного неба на пятой минуте в ворота «желто-синих» залетел мяч, точно направленный головой Жилсона Тавареша. Его засчитали после проверки системой VAR.
И после этого, несмотря на безудержную поддержку трибун, на которых собралось более 11 тысяч зрителей, у ростовчан будто что-то надломилось: так сказать, азарт прошел. И накал их атак спал.
Тольяттинцы же, которые в этом сезоне впервые выступают в РПЛ, наоборот, перехватили инициативу. И уже на 21-й минуте за малым еще один мяч не попал в ворота «Ростова». Ситуацию спас Умар Сако.
Стало видно, что игра у «желто-синих» совсем не складывается. И на 32-й минуте Артем Дзюба забил второй мяч в ворота хозяев, обойдя Сако и поразив ворота.
Буквально через минуту Дзюба, у которого «Ростов Арена» вызывает безудержное желание забивать голы, пытался выполнить дубль. Но на этот раз Даниил Глебов броском в ноги сопернику спас команду.
До конца первого тайма зрители стали свидетелями и других попыток двух команд поразить ворота друг друга, но ни одна результативной не оказалась. Ничего не изменила даже добавленная минута. Команды ушли на перерыв со счетом 0:2.
К началу второго тайма стало ясно, что главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину что-то надо серьезно менять в игре команды. А гостям уже можно и не так сильно бросаться на ворота соперника и больше думать об обороне.
С начало второго тайма гости сразу продолжили нападать на ворота ростовчан, но постепенно острота атак сошла на нет. Правда, «желто-синие» воспользоваться этим не сумели.
Лишь на 81 минуте Мохаммад Мохеби выходил один на один с вратарем гостей. Но, замешкавшись на мгновение с выбором ноги, свой момент он упустил — ударить по мячу ему уже не дали подоспевшие защитники из Тольятти.
В итоге главный судья добавил к основному времени целых шесть минут. Но за это время ничего не изменилось, и встреча завершилась счетом 0:2.
Таким образом, ФК «Ростов» опустились на одну строчку в турнирной таблице РПЛ, где занимают теперь восьмое место, не прибавив ни одного очка с прошлого тура — их у клуба все также 12. Также «желто-синие» подарили гостям три очка: теперь у «Акрона» их 11, и тольяттинцы поднялись в командном рейтинге с десятой на девятую строчку.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР КАРПИН.
Главный тренер «Ростова» прокомментировал журналистам поражение в матче и дал свою оценку прошедшей встрече.
— Это худшая игра за, наверное, последние два года.
При этом он рассказал, что перед матчем, при подготовке, у него не было плохого предчувствия и тревоги. Почему именно, на его взгляд, команда проиграла, наставник команды отказался рассказывать журналистам.
Также главный тренер отметил, что судить о том, управляет ли он ситуацией в клубе, можно будет судить по следующим встречам.
— Надо было поменять одиннадцать (игроков — прим. ред.) и тренера тоже после первого тайма, — прокомментировал Валерий Карпин подобранный к игре состав и сделанные замены.
— Результат не превзошел никакие ожидания. Понятно, что результат плохой и не тот, что мы ожидали, — подвел итоги последних матчей Валерий Карпин. Также он добавил, что игра клуба была на 100 процентов хуже, если сравнивать ее с тем, что команда демонстрировала на поле весной.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Поражение всухую не просто разбило сердце болельщикам ФК «Ростов». От такого результата их буквально пробило на расстроенные и гневные комментарии.
— Это, пожалуй, самый худший домашний матч в истории клуба с ноунеймами. Не хватает креативности. Самое время набирать очки с такими клубами. Жаль болельщиков, которые потратили время, — в комментарии одного из ростовчан прямо слышится вздох разочарования.
— Что-то подломилось внутри команды, это очевидно: проблемы и с игрой, и с мотивацией. О причинах гадать бесполезно, — разберутся внутри коллектива. Ждем, конечно, надеемся, что все это не продлится долго и критично, — говорит другой болельщик. — Но зрелище это, безусловно, недостойное.
— Очередная позорная игра. Навесы, навесы, а КПД — ноль, — расстроен третий. — А Заура Тедеева — с заслуженной победой.
— После прошлого матча я писал, что это была кромешная тьма, — вспомнил еще один болельщик. — Прошу прощения: в тот раз еще было неплохо.
Смогут ли «желто-синие» реабилитироваться после такого неожиданного провала, узнаем уже через неделю. Следующую встречу «Ростов» проведет на выезде с московским «Спартаком» в субботу, 5 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.