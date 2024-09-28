«Худшая игра за два года»: Что произошло после матча «Ростов» — «Акрон» в десятом туре РПЛ

Таким образом, ФК «Ростов» опустились на одну строчку в турнирной таблице РПЛ, где занимают теперь восьмое место, не прибавив ни одного очка с прошлого тура — их у клуба все также 12. Также «желто-синие» подарили гостям три очка: теперь у «Акрона» их 11, и тольяттинцы поднялись в командном рейтинге с десятой на девятую строчку.