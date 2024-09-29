В Петербурге скончался профессор Консерватории Аркадий Климовицкий

Аркадий Климовицкий был автором более полутора сотен статей, монографий, участником международных и российских конференций. В Консерваторию преподавать пришел в 1973-м, защитив там диссертации «Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Доменико Скарлатти» (в 1972 году) и «О творческом процессе Бетховена» (1981).