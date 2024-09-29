Что можно и нельзя делать в Людмилин день 29 сентября на Птичье голошенье

День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Также не следует отправляться в путешествия, в дальние поездки. Запрещено ловить рыбу. Предки верили, что это можно грозить неприятностями. Также в указанные день нельзя есть рыбу. Кроме того, не стоит менять работу. День также не подходит для переезда.