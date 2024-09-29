Что можно и нельзя делать в Людмилин день 29 сентября на Птичье голошенье

Православная церковь 29 сентября вспоминает святую Людмилу, княгиню Чешскую и Евфимию Всехвальную. В народе принято праздновать Людмилин день, день Людмилы и Ефимии. Однако у праздника существует еще одно название — Птичье голошенье. Оно связано с тем, что в указанный день можно услышать голоса птиц, улетающих на юг.
Что нельзя делать 29 сентября
День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Также не следует отправляться в путешествия, в дальние поездки. Запрещено ловить рыбу. Предки верили, что это можно грозить неприятностями. Также в указанные день нельзя есть рыбу. Кроме того, не стоит менять работу. День также не подходит для переезда.
Что можно делать 29 сентября
По традиции, в Людмилин день старались, по возможности, есть блюда из птицы. Считалось, что это принесет финансовую удачу, здоровье. Обязательным ритуалом было посещение бани. Предки верили, что таким образом можно на целый год избавиться от проблем со здоровьем.
Согласно приметам, пожелтевшие, но не опавшие листья, предупреждают про позднюю зиму. Теплая и сухая погода указывает на долгую осень.