Провенансы поют романсы: жизненная синусоида калифорнийского фальсификатора

И все-таки думается, что лучшее творение Тони Тетро не многочисленные «Шагалы», которых он нарисовал больше, чем сам Шагал, и даже не такой удивительный арт-проект, как поддельный «Феррари» (на создание его ушло более пяти лет и $350 тыс.), а красивый провенанс собственной судьбы, где невероятный взлет сменяется полным крахом, а потом трезвым и спокойным пониманием своего места в мире: «У такого парня, как я, не так уж много пенсионных накоплений. За свою жизнь я спустил столько денег, а дилеры так сильно и так часто использовали меня, что мне приходится работать до сих пор. Хорошо бы, конечно, положить немного денег в банк, но я не жалуюсь. Я счастлив тем, что у меня есть. Я не миллионер, но я и не бродяга, таскающийся по мотелям. Я просто обычный парень, который всё еще умеет рисовать».