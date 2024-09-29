Как олигарх олигарху: какие кинопремьеры ждут нас в октябре

В октябре зрители смогут познакомиться с жизнью и бытом сильных мира сего по разные стороны океана: картина Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» рассказывает о пути экс-президента США Дональда Трампа к вершинам власти, а фильм Шона Бейкера «Анора» повествует о скоропалительном браке сына русского олигарха с казахской стриптизершей. Кроме того, нас ждут «Особенности национальной больницы» — спорная попытка воссоздать успех комедий Александра Рогожкина, а также фэнтезийная сказка от Павла Лунгина и байопик о создании популярной группы «Руки вверх!». О лучших кинопремьерах октября рассказывают «Известия».
Сосланный в незапамятные времена на Землю добрый волшебник (Сергей Гармаш) воспитывает внучку Василису (Мария Кошина), которой предстоит спасти мир от катастрофы. Но Василисе грозит опасность: старшая внучка волшебника Даша, обиженная на деда, пытается забрать у Василисы ее магию, чтобы навсегда остаться молодой. Пока же Даша колдует в соцсетях, сохраняя красоту и свежесть за счет подписчиков своего блога и их лайков. Но блог не Тимошка, видит немножко. В смысле, добро победит.
Павел Лунгин, автор «Такси-блюз» и «Олигарха», к 75 годам, похоже, задумался о вечных истинах в формате семейной фэнтези-сказки. Кровь 90-х, однако, не водица — оттуда родом пылающие карусели, полумертвые электрички и олени, пасущиеся у избушки с табличкой «Почта России». Для спецэффектов же традиционных — битв на световых пушках, огненных шаров и пылающих огненных струй над пиками гор — «Властелин колец» и «Звездные войны» подарили режиссерам идей на десятилетия вперед; здесь мы вспомним их все. Впрочем, это вовсе не повод обвинять фильм во вторичности: за одну только мысль о том, что из нелюбимых детей выходят настоящие блогеры, режиссер достоин лавров.
Молодой немец Вернер Мюллер, охваченный идеей помогать людям, устраивается волонтером в неврологическое отделение обычной петербургской больницы. Здесь ему придется познакомиться с особенностями русского национального характера: выучить слово «шухер», приобщиться к больничной диете и выяснить, что у женщин-врачей тяжелая рука, но легкое отношение к жизни. Венцом служения людям будет получение Вернером так нужной ему справки — вполне российская кульминация, если разобраться.
Сценарий к картине написал в 2021 году Александр Рогожкин, рассчитывая на продолжение саги о национальных особенностях. После его смерти дело подхватил молодой режиссер Станислав Светлов, чей дебютный фильм «Ада» был показан на ММКФ чуть больше года назад. До монументальности мастера ему, конечно, еще расти и расти: компендиум национальных особенностей в новом фильме стыдливо съеживается до гонок на больничных каталках, монументального бюста буфетчицы и унылого Аркадия Укупника в больничной ночнушке. Наивного волонтера играет настоящий немец по фамилии Бенцщавель. За нее, похоже, и выбрали: в конце концов, шутка не хуже прочих.
Шахтер Стас (Антон Филипенко) — сексапильный мужчина с вьющимися волосами, в солнцезащитных очках «авиатор» и со сноубордом под мышкой. После обвала в шахте он начинает слышать голос Земли, причем планета разговаривает с ним исключительно с интонациями вечно недовольной тещи. До Стаса, жалуется Земля, она пыталась говорить «с Да Винчи, Ломоносовым и даже с Юрием Лозой!» — и все бесполезно. В смысле, никто не верит, что планета, страдающая от аллергии на человеческую деятельность, буквально находится на грани апокалипсиса. Донести эту новость до ширнармасс предстоит именно Стасу. Но с ним тоже все идет не слишком гладко: в пророчества шахтера не верят даже на столичном телешоу, которое ведет человек в очках с желтыми стеклами. Хотя у Стаса из рук растут подсолнухи, так что даже телеведущий в конце концов догадается, что с парнем что-то не так.
Режиссер Евгений Корчагин ранее работал в основном с комедийными сериалами. Концентрация объемов юмора, достаточных на месяц регулярных эфиров, в односерийной картине производит ошеломительное впечатление. Смех, впрочем, гарантирован — по крайней мере нервный, хотя бы в тот момент, когда Стас лихо помчится на сноуборде по террикону шахты.
Накануне большого концерта кто-то стреляет в лидера популярной группы «Руки вверх!» Сергея Жукова. Следователь уверен, что причину покушения надо искать в прошлом артиста. Эти поиски и станут поводом для рассказа о становлении российского шоу-бизнеса в 90-е на примере популярного музыкального проекта — начиная от юности солиста Сергея Жукова в провинциальном Димитровграде и заканчивая переполненными концертными залами, исступленно выкрикивающими: «ты целуй меня везде, 18 мне уже!».
Байопики о музыкантах нынче в моде. «Руки вверх!» последовали за «Королем и шутом» и «Комбинацией», удостоившихся биографических сериалов. Сергей Жуков не только сыграл сам себя в зрелости, но и участвовал в написании сценария, так что умный зритель вполне может выудить из зрелища пару секретов популярности. «Я хочу песни писать» — «А я — много денег заработать», «Фигня какая-то!» — «Значит, будет хит»: диалоги главных героев прямым текстом выдают нам секреты успеха, надо их лишь услышать.
Овдовевший бизнесмен Карш изобретает устройство, с помощью которого люди смогут получать информацию из могил умерших родственников и даже в каком-то смысле общаться с ними. Открытие приносит Каршу славу и деньги, желающих воспользоваться им так много, что он открывает целое кладбище, где можно контактировать с дорогими покойниками, однако вскоре несколько могил, в том числе могила жены самого Карша, оказываются разграбленными, что заставляет коммерсанта увидеть себя и свой бизнес в новом свете.
Дэвид Кроненберг — признанный гений хоррора, он одинаково успешно шокирует зрителя телесными ужасами и вгоняет в ступор макабрическими пророчествами о грядущей гибели мира. Тема смерти, физической и духовной, позволяет ему с блеском совместить оба подхода. Зрительницы бальзаковского возраста заодно могут ужаснуться зрелищу сильно постаревшего экс-красавца Венсана Касселя — хотя сам Кассель в сочувствии явно не нуждается. Он благополучно пережил смену амплуа и в ролях пожилых философов выглядит просто прекрасно.
Недавно овдовевшая известная писательница Сидони Персиваль (Изабель Юппер) приезжает в Японию на переговоры о переиздании своей книги. Ее встречает таинственный японский издатель, который не позволяет Сидони ни на минуту остаться одной. Вторым компаньоном писательницы становится призрак ее покойного мужа (Аугуст Диль), который, не видимый никем, кроме Сидони, сопровождает ее в тихих прогулках сквозь японские пейзажи.
Неспешная мистическая драма в экзотическом антураже, который становится одновременно и фоном, и действующим механизмом сюжета, добавляющим в него новый, нестандартный подтекст, затягивает неспешностью повествования. Герои еле двигаются и мало разговаривают, однако красочные японские пейзажи надежно скрепляют сюжет — впрочем, как и мастерство актеров, великолепно умеющих держать паузу. Фильм стоит внимания хотя бы из-за великолепной актерской игры: призер Канн, Венеции и Берлина Изабель Юппер и Аугуст Диль, звезда «Бесславных ублюдков», известный российскому зрителю по роли Воланда в недавней экранизации «Мастера и Маргариты», вполне могут претендовать на звание лучшей экранной пары года.
Юный сын русского олигарха влюбляется в 25-летнюю казахскую стриптизершу, встреченную им в клубе на Брайтон-Бич. Скоротечное знакомство перетекает в столь же быстрый роман, заканчивающийся свадьбой, выгодной для обоих. Но у родителей «золотого мальчика» новая невестка отнюдь не вызывает симпатии, и они отправляют в Штаты своих людей, чтобы разобраться с аферисткой и аннулировать брак.
Драмеди канадского режиссера Шона Бейкера снималась в Штатах, однако большинство основных ролей в ней сыграли русские актеры. Роль сына олигарха досталась Марку Эйдельштейну, анемичному красавчику, заслужившему прозвище «русского Тимоти Шаламе». По слухам, главный приз Канн стал заявлением политическим, долженствующим продемонстрировать неприятие столпами кинематографа пресловутой «культуры отмены». На выходе зритель получил добротную сказку о Золушке, отменно стильную и с хорошим актерским составом. Не худший выбор для фильма выходного дня.
Дональд Трамп — почти что наш человек, из всех президентов США вызывающий в россиянах максимум эмоций, за исключением разве что Джона Кеннеди. Поэтому биографическая драма Али Аббаси о восхождении Трампа к вершинам власти практически обречена на успех среди публики, увлеченной как международной политикой, так и конспирологией.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1970−80-х, где молодой амбициозный девелопер торит себе путь к большим деньгам. Кинозвезды и серые кардиналы, политики-взяточники и адвокаты-решалы, мафиози и лоббисты, шантаж и мздоимство — все смешалось в мире масштабных проектов и подковерных политических игр, в котором Дональд Трамп с самого начала чувствует себя как дома. Особого уважения заслуживает работа гримера: «зимний солдат» Себастьян Стэн в роли Трампа совершенно не похож на себя самого, зато с экс-президентом — прямо-таки одно лицо.