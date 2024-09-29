Как олигарх олигарху: какие кинопремьеры ждут нас в октябре

Шахтер Стас (Антон Филипенко) — сексапильный мужчина с вьющимися волосами, в солнцезащитных очках «авиатор» и со сноубордом под мышкой. После обвала в шахте он начинает слышать голос Земли, причем планета разговаривает с ним исключительно с интонациями вечно недовольной тещи. До Стаса, жалуется Земля, она пыталась говорить «с Да Винчи, Ломоносовым и даже с Юрием Лозой!» — и все бесполезно. В смысле, никто не верит, что планета, страдающая от аллергии на человеческую деятельность, буквально находится на грани апокалипсиса. Донести эту новость до ширнармасс предстоит именно Стасу. Но с ним тоже все идет не слишком гладко: в пророчества шахтера не верят даже на столичном телешоу, которое ведет человек в очках с желтыми стеклами. Хотя у Стаса из рук растут подсолнухи, так что даже телеведущий в конце концов догадается, что с парнем что-то не так.