Поспели вишни: на московских сценах кромсали Чехова и модернизировали Ибсена

Сентябрь предсказуемо оказался урожайным на премьеры: многие московские театры захотели начать сезон с новых и ярких, как фруктовые ряды, спектаклей. Критик Влад Васюхин о самых интересных премьерах, специально для «Известий».
В начале 30-х годов К. С. Станиславскому не удалось “пробить” постановку этой черной комедии Николая Эрдмана про “разнообразные проявления и внутренние корни мещанства”. И вот почти через сто лет история про маленького (и малоприятного) человека по фамилии Подсекальников, решившегося на самоубийство по причине невостребованности, наконец-то нашла достойное воплощение на сцене Художественного театра.
Николай Рощин, режиссер и сценограф этого трагифарса, каким-то чудом избавил сложную пьесу от скуки и сокращений, обычно сопутствующих всем ее постановкам. Текст звучит смешно и актуально. Впечатляют и декорации (коммуналка, где живет семья Подсекальникова, стилизована под огромный гроб, а позже сцена трансформируется в крематорий), и актерский ансамбль. Разумеется, нельзя не отметить исполнителя главной роли: Иван Волков, представитель знаменитой актерской династии, кстати, он же написал музыку, всё время удерживает внимание зала.
Вообще удачнейших актерских работ в густонаселенном «Самоубийце» много: от Юлии Чебаковой (жена главного героя) и Янины Колесниченко (его теща) до Игоря Золотовицкого (Калабушкин, их сосед), Павла Ващилина (курьер Егорушка) и блестяще сыгравшего эпизодическую роль Ильи Козырева — при виде его глухонемого публика буквально сползает с кресел от хохота…
Петр Шерешевский, назначенный главным режиссером МТЮЗа в декабре прошлого года, доказал, что в его лице был сделан удачный выбор: первая премьера, представленная им в новом статусе, оказалась стопроцентным хитом. И хотя поначалу пугает продолжительность спектакля (3 часа 40 минут с двумя антрактами), отсылка в названии к “устаревшему” Ибсену, хотя от пьесы норвежского классика остался только сюжетный каркас, и чуть ли не сериальные диалоги, которые режиссер написал сам под псевдонимом Семен Саксеев, из зала почти никто не уходит, а в финале зрители устраивают овацию.
История перенесена в Россию и в наши дни. Полина Одинцова, а именно она здесь главная героиня, великолепно играет нелюбимую и самоотверженную жену, готовую на всё, чтобы сохранить семью, а до этого она ценой подделки документов и обременительного кредита спасла мужа от смертельной болезни. Он (отличная роль Ильи Смирнова) только что назначен директором банка. Но внешне благополучный брак трещит по швам. И второй «медовый месяц», который хотели устроить себе герои накануне Нового года, отправив детей в зимний лагерь, окажется горьким.
Этот спектакль — именины сердца для заядлых театралов, для тех, у кого текст «Вишневого сада» отскакивает от зубов, кому уже надоели все существующие версии и трактовки. А вот зритель «с мороза», не видевший и читавший чеховский шедевр прежде, мало что поймет в немногословном зрелище.
Режиссер Сергей Женовач и его постоянный соавтор — сценограф Александр Боровский «вырубили» старую пьесу, как купец Лопахин предлагал вырубить вишневый сад. Осталась примерно треть реплик и выкинут кое-кто из персонажей. Актеры постоянно держат паузы — мол, и так всё понятно: усадьба Раневской обречена и нечего мусолить монолог про многоуважаемый шкаф. Тем более что и шкафа на сцене тоже нет. Вся декорация — это стильные чемоданы, кофры и сундуки, с которыми Раневская прикатила из Парижа и которые заберет туда же в финале…
Главная приманка спектакля — Иван Янковский в роли Лопахина. Но этот добрый, умный, трудолюбивый и самокритичный человек представлен здесь заносчивым нарциссом. И, разумеется, никаких слов про то, как он весной посеял маку тысячу десятин и как любовался, когда этот мак цвел, в спектакле нет. Ну так об этом и название постановки предупреждает. Хорошо, что вообще не ограничились мимикой и жестами.
Театр Наций уверенно взял “курс на Восток”, и первую премьеру нового сезона здесь выпустил молодой китайский режиссер Дин Итэн, взяв за основу сатирический роман своего соотечественника Лю Чжэньюня “Я не Пань Цзиньлянь”. Зрелище получилось красивым, увлекательным и для европейских зрителей абсолютно понятным.
Сценограф Лю Кэдун предложил лаконичную, символичную и при этом впечатляющую декорацию: перевернутая вверх дном сковорода вок. У китайцев этот жест означает, что семейным отношениям пришел конец. Персонажи спектакля буквально живут на этой сковороде.
Главная героиня, которую играет Мария Смольникова, желая обойти закон «одна семья — один ребенок» и уговорив мужа на фиктивный брак, в итоге окажется в одиночестве. Муж (Рустам Ахмадеев) женится на другой, а брошенная жена попытается вернуть его, годами забрасывая жалобами различные инстанции… Вы спросите: а кто такая Пань Цзиньлянь? Это нарицательное в Китае имя: согласно древней легенде, красавица Пань Цзиньлянь убила своего бедного и неказистого мужа. Но в этой почти водевильной истории муж умрет сам.
Любителям классической оперетты, тем более старшего поколения, этот спектакль строго противопоказан! Худрук постановки Олег Меньшиков и его собранная по всей Москве команда предлагает “игру в оперетту”, где разрешено всё: смешение акцентов в дописанном и переписанном либретто, выкинутые из оригинала Имре Кальмана и добавленные из другого его сочинения номера, далекие от совершенства вокальные данные драматических актеров, аляповатые декорации и костюмы, хулиганство и дуракаваляние.
Но это же — маэстро Кальман! И, безусловно, охотники до подобных зрелищ, сколько бы их ни убеждали, что «это шампанское ненастоящее», всегда найдутся. Тем более на сцене — история любви княжеского сына Эдвина и звезды варьете Сильвы Вареску, соединиться которым мешает социальное неравенство. Тем более на сцене сам Меньшиков, и он неотразим и азартен в роли старого театрала Ферри.