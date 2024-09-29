Поспели вишни: на московских сценах кромсали Чехова и модернизировали Ибсена

История перенесена в Россию и в наши дни. Полина Одинцова, а именно она здесь главная героиня, великолепно играет нелюбимую и самоотверженную жену, готовую на всё, чтобы сохранить семью, а до этого она ценой подделки документов и обременительного кредита спасла мужа от смертельной болезни. Он (отличная роль Ильи Смирнова) только что назначен директором банка. Но внешне благополучный брак трещит по швам. И второй «медовый месяц», который хотели устроить себе герои накануне Нового года, отправив детей в зимний лагерь, окажется горьким.