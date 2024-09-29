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Я Харли Квинн, я просто смех: Леди Гага иронизирует, The Cure грустят

Музыкальные новинки недели.

Источник: Известия

Леди Гага становится арлекином, Кайли Миноуг примеряет разные образы перед камерой, а Роберт Смит делится своей печалью. Наш очередной музыкальный обзор целиком посвящен релизам артистов со стажем. Впрочем, даже спустя десятилетия после дебюта эти звезды остаются актуальными, а поклонники по всему миру ждут их релизов с нетерпением. «Известия» выбрали, что послушать в первую очередь.

Lady Gaga — Harlequin

В преддверии выхода фильма «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага, сыгравшая одну из двух главных ролей, неожиданно выпустила новый альбом Harlequin, включающий как песни из ленты Тодда Филлипса, так и две композиции, не имеющие к ней отношения. Здесь стоит еще пояснить, что название диска отсылает к роли Харли Квинн, а жанр сиквела «Джокера» после премьеры на Венецианском фестивале многие критики характеризовали как мюзикл-триллер.

Собственно, связь с традицией голливудского мюзикла прекрасно чувствуется и в аудиоматериале. Леди Гага перепела хиты 1930-х — 1960-х, причем сделала это в подчеркнуто бродвейской манере. Из ироничного ретроряда выбивается проникновенная, вполне современно звучащая баллада Happy Mistake авторства самой Стефании Джерманотты (оригинальное имя Леди Гаги). Хотя другой ее оригинальный трек, Folie à Deux, выдержан в том же стиле, что и остальной материал.

Для поклонников, ожидавших от Гаги хитов вроде Poker Face или Bad Romance, это, конечно, разочарование. Ведь последний большой поп-релиз певицы — Chromatica — вышел еще в 2020 году, ну, а пик ее хитмейкерства приходится и вовсе на нулевые и начало 2010-х. Но, пожалуй, Harlequin стоит воспринимать как продолжение линии ее дуэтных джазовых записей с Тони Беннетом. Да и новый электронный репертуар, как утверждается, не за горами.

The Cure — Alone

Эту осень можно уже смело назвать сезоном громких камбэков. После Linkin Park, в начале месяца выпустивших сингл из будущего альбома, готовы вернуться с новой пластинкой и The Cure, не радовавшие поклонников такими подарками уже 16 лет. Официально группа не прекращала свою деятельность, периодически выступала на фестивалях, но — не более того. И вот — первая листочка из лонгплея Songs of a Lost World.

Многие сравнивают торжественное звучание трека Alone с первым номером (Plainsong) альбома Disintegration. Роднит композиции и продолжительное инструментальное вступление. В случае с Alone оно длится больше трех минут. Но во второй половине почти семиминутной песни вступает голос Роберта Смита, и звучит он ничуть не хуже, чем в золотые времена The Cure.

Сам фронтмен характеризует готовящуюся пластинку как «беспощадную мрачность и уныние» и самую депрессивную вещь в карьере группы. И в тексте Alone это проявляется в полной мере. «Огонь догорел дотла и / Звезды потускнели от слез / Холодно и страшно / Призраки всего, чем мы были», — поет Смит. Но сама музыка, напротив, вселяет надежду.

Kylie Minogue — Lights Camera Action

Вот кто стабильно выпускает новые альбомы, не сбавляя оборотов даже на четвертом десятке творческой деятельности, так это Кайли Миноуг. Всего год назад вышел Tension с прилипчивым хитом Padam Padam, принесшим певице «Грэмми», как у нее уже готов очередной лонгплей — сиквел предыдущего. Релиз Tension II запланирован на 18 октября, и из 13 песен на нем четыре мы слышали ранее: это летние коллаборации Кайли с различными диджеями и молодыми коллегами плюс февральский дуэт с Sia. Так что, строго говоря, опубликованный на днях Lights Camera Action, позиционирующийся как первый сингл, — не такой уж и первый.

Но впрочем, если фиты были всё же экспериментами, то Lights Camera Action — это чистый, незамутненный стиль Кайли последних лет: танцевальный электро-поп, построенный на коротких цепких мотивах и явно призванный повторить триумф Padam Padam. В последнем, впрочем, мы сомневаемся, потому что столь запоминающейся мелодии здесь всё-таки нет. Но зато клип показывает артистку во всей красе. И эклектичность видео, действие которого разворачивается то на съемке фотосессии, то в кинотеатре, то в киностудии, Кайли только на руку.

«Калинов мост» — «Дастояр»

Запись своего нового альбома группа «Калинов мост» решила финансировать с помощью краудфандинга — и на известном сервисе собрала даже больше, чем требовалось. Вероятно, поклонников зацепили не только предлагаемые артистами опции (автографы и так далее), но и сама идея проекта. Все песни для него Дмитрий Ревякин со товарищи написали еще в середине 1990-х, между пластинками «Голос Ульчи» (1993) и «Оружие» (1998). И, по признанию фронтмена, было весьма непросто спеть это таким голосом, как три десятилетия назад.

Вместе с тем никакой неорганичности слушатель не чувствует: материал действительно достойный (большинство номеров оказываются чем-то вроде мини-сюит, и можно только поразиться, какого разнообразия авторы добиваются в таком вроде бы монолитном стиле, как фолк-рок), да и Ревякин чувствует себя в вокальном плане как рыба в воде, вопреки своим жалобам. При этом в наше время диск звучит весьма необычно по иной причине: практически все композиции здесь — позитивные, полные света и оптимизма. Но, может, именно такой репертуар в эти тревожные дни и нужен?

Концерт в день рождения Дмитрия Шостаковича

118 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича Московская филармония отметила вечером, на котором, однако, прозвучали не самые хрестоматийные и уж точно не праздничные произведения гения: в первом отделении — Второй виолончельный концерт, во втором — Восьмая симфония. В симфонии, написанной в разгар Великой Отечественной войны, композитор сконцентрировал свою боль, мрачные размышления о происходящем кошмаре. В отличие от духоподъемной, завершающейся полным торжеством над злом Седьмой «Ленинградской», Восьмая была воспринята властями без восторга — как слишком пессимистичная, и исполнялась куда реже, хотя сегодня мы, безусловно, воспринимаем ее как одну из вершин Шостаковича.

Трагической можно назвать и концепцию виолончельного концерта, созданного в середине 1960-х. Но содержание музыки здесь отнюдь не однозначно: остродраматические темы чередуются с саркастическими, ироничными — появляется, например, цитата из одесской песни «Бублички». Для исполнителей это особенно непросто. Но Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и солист Александр Князев справились с парадоксальным коллажем образов блестяще, подчеркнув их контрастность и в то же время добившись драматургического единства. В симфонии же наиболее сильно прозвучали те моменты, когда свет надежды пробивает даже безграничный трагизм Шостаковича.

Отдельно отметим два биса: Князев исполнил Сарабанду из сюиты № 3 Баха, и мудрое умиротворенное соло виолончели воспринималось после драм Концерта как целительное. Ну, а под занавес оркестр исполнил знаменитый Вальс № 2 из «Джазовой сюиты» Шостаковича, подарив-таки публике толику праздничного настроения и заставив напоследок улыбнуться.

Плейлист «Известий»

В нашем плейлисте российские и зарубежные исполнители чередуются. Открывает подборку новый эмоциональный сингл «Ночных снайперов», следом прозвучит арфобит конголезской звезды GIMS и песня из очередного трехтрекового EP Burito, ну, а в завершение — лирический номер группы N I G H T S и фолк-роковая баллада «Калинова моста».

Слушайте Плейлист «Известий» — izvestiaizvestia на Яндекс Музыке.