Я Харли Квинн, я просто смех: Леди Гага иронизирует, The Cure грустят

Вот кто стабильно выпускает новые альбомы, не сбавляя оборотов даже на четвертом десятке творческой деятельности, так это Кайли Миноуг. Всего год назад вышел Tension с прилипчивым хитом Padam Padam, принесшим певице «Грэмми», как у нее уже готов очередной лонгплей — сиквел предыдущего. Релиз Tension II запланирован на 18 октября, и из 13 песен на нем четыре мы слышали ранее: это летние коллаборации Кайли с различными диджеями и молодыми коллегами плюс февральский дуэт с Sia. Так что, строго говоря, опубликованный на днях Lights Camera Action, позиционирующийся как первый сингл, — не такой уж и первый.