Я Харли Квинн, я просто смех: Леди Гага иронизирует, The Cure грустят

Многие сравнивают торжественное звучание трека Alone с первым номером (Plainsong) альбома Disintegration. Роднит композиции и продолжительное инструментальное вступление. В случае с Alone оно длится больше трех минут. Но во второй половине почти семиминутной песни вступает голос Роберта Смита, и звучит он ничуть не хуже, чем в золотые времена The Cure.