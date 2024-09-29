Я Харли Квинн, я просто смех: Леди Гага иронизирует, The Cure грустят

Леди Гага становится арлекином, Кайли Миноуг примеряет разные образы перед камерой, а Роберт Смит делится своей печалью. Наш очередной музыкальный обзор целиком посвящен релизам артистов со стажем. Впрочем, даже спустя десятилетия после дебюта эти звезды остаются актуальными, а поклонники по всему миру ждут их релизов с нетерпением. «Известия» выбрали, что послушать в первую очередь.
В преддверии выхода фильма «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага, сыгравшая одну из двух главных ролей, неожиданно выпустила новый альбом Harlequin, включающий как песни из ленты Тодда Филлипса, так и две композиции, не имеющие к ней отношения. Здесь стоит еще пояснить, что название диска отсылает к роли Харли Квинн, а жанр сиквела «Джокера» после премьеры на Венецианском фестивале многие критики характеризовали как мюзикл-триллер.
Собственно, связь с традицией голливудского мюзикла прекрасно чувствуется и в аудиоматериале. Леди Гага перепела хиты 1930-х — 1960-х, причем сделала это в подчеркнуто бродвейской манере. Из ироничного ретроряда выбивается проникновенная, вполне современно звучащая баллада Happy Mistake авторства самой Стефании Джерманотты (оригинальное имя Леди Гаги). Хотя другой ее оригинальный трек, Folie à Deux, выдержан в том же стиле, что и остальной материал.
Для поклонников, ожидавших от Гаги хитов вроде Poker Face или Bad Romance, это, конечно, разочарование. Ведь последний большой поп-релиз певицы — Chromatica — вышел еще в 2020 году, ну, а пик ее хитмейкерства приходится и вовсе на нулевые и начало 2010-х. Но, пожалуй, Harlequin стоит воспринимать как продолжение линии ее дуэтных джазовых записей с Тони Беннетом. Да и новый электронный репертуар, как утверждается, не за горами.
Эту осень можно уже смело назвать сезоном громких камбэков. После Linkin Park, в начале месяца выпустивших сингл из будущего альбома, готовы вернуться с новой пластинкой и The Cure, не радовавшие поклонников такими подарками уже 16 лет. Официально группа не прекращала свою деятельность, периодически выступала на фестивалях, но — не более того. И вот — первая листочка из лонгплея Songs of a Lost World.
Многие сравнивают торжественное звучание трека Alone с первым номером (Plainsong) альбома Disintegration. Роднит композиции и продолжительное инструментальное вступление. В случае с Alone оно длится больше трех минут. Но во второй половине почти семиминутной песни вступает голос Роберта Смита, и звучит он ничуть не хуже, чем в золотые времена The Cure.
Сам фронтмен характеризует готовящуюся пластинку как «беспощадную мрачность и уныние» и самую депрессивную вещь в карьере группы. И в тексте Alone это проявляется в полной мере. «Огонь догорел дотла и / Звезды потускнели от слез / Холодно и страшно / Призраки всего, чем мы были», — поет Смит. Но сама музыка, напротив, вселяет надежду.
Вот кто стабильно выпускает новые альбомы, не сбавляя оборотов даже на четвертом десятке творческой деятельности, так это Кайли Миноуг. Всего год назад вышел Tension с прилипчивым хитом Padam Padam, принесшим певице «Грэмми», как у нее уже готов очередной лонгплей — сиквел предыдущего. Релиз Tension II запланирован на 18 октября, и из 13 песен на нем четыре мы слышали ранее: это летние коллаборации Кайли с различными диджеями и молодыми коллегами плюс февральский дуэт с Sia. Так что, строго говоря, опубликованный на днях Lights Camera Action, позиционирующийся как первый сингл, — не такой уж и первый.
Но впрочем, если фиты были всё же экспериментами, то Lights Camera Action — это чистый, незамутненный стиль Кайли последних лет: танцевальный электро-поп, построенный на коротких цепких мотивах и явно призванный повторить триумф Padam Padam. В последнем, впрочем, мы сомневаемся, потому что столь запоминающейся мелодии здесь всё-таки нет. Но зато клип показывает артистку во всей красе. И эклектичность видео, действие которого разворачивается то на съемке фотосессии, то в кинотеатре, то в киностудии, Кайли только на руку.
Запись своего нового альбома группа «Калинов мост» решила финансировать с помощью краудфандинга — и на известном сервисе собрала даже больше, чем требовалось. Вероятно, поклонников зацепили не только предлагаемые артистами опции (автографы и так далее), но и сама идея проекта. Все песни для него Дмитрий Ревякин со товарищи написали еще в середине 1990-х, между пластинками «Голос Ульчи» (1993) и «Оружие» (1998). И, по признанию фронтмена, было весьма непросто спеть это таким голосом, как три десятилетия назад.
Вместе с тем никакой неорганичности слушатель не чувствует: материал действительно достойный (большинство номеров оказываются чем-то вроде мини-сюит, и можно только поразиться, какого разнообразия авторы добиваются в таком вроде бы монолитном стиле, как фолк-рок), да и Ревякин чувствует себя в вокальном плане как рыба в воде, вопреки своим жалобам. При этом в наше время диск звучит весьма необычно по иной причине: практически все композиции здесь — позитивные, полные света и оптимизма. Но, может, именно такой репертуар в эти тревожные дни и нужен?
118 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича Московская филармония отметила вечером, на котором, однако, прозвучали не самые хрестоматийные и уж точно не праздничные произведения гения: в первом отделении — Второй виолончельный концерт, во втором — Восьмая симфония. В симфонии, написанной в разгар Великой Отечественной войны, композитор сконцентрировал свою боль, мрачные размышления о происходящем кошмаре. В отличие от духоподъемной, завершающейся полным торжеством над злом Седьмой «Ленинградской», Восьмая была воспринята властями без восторга — как слишком пессимистичная, и исполнялась куда реже, хотя сегодня мы, безусловно, воспринимаем ее как одну из вершин Шостаковича.
Трагической можно назвать и концепцию виолончельного концерта, созданного в середине 1960-х. Но содержание музыки здесь отнюдь не однозначно: остродраматические темы чередуются с саркастическими, ироничными — появляется, например, цитата из одесской песни «Бублички». Для исполнителей это особенно непросто. Но Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и солист Александр Князев справились с парадоксальным коллажем образов блестяще, подчеркнув их контрастность и в то же время добившись драматургического единства. В симфонии же наиболее сильно прозвучали те моменты, когда свет надежды пробивает даже безграничный трагизм Шостаковича.
Отдельно отметим два биса: Князев исполнил Сарабанду из сюиты № 3 Баха, и мудрое умиротворенное соло виолончели воспринималось после драм Концерта как целительное. Ну, а под занавес оркестр исполнил знаменитый Вальс № 2 из «Джазовой сюиты» Шостаковича, подарив-таки публике толику праздничного настроения и заставив напоследок улыбнуться.
В нашем плейлисте российские и зарубежные исполнители чередуются. Открывает подборку новый эмоциональный сингл «Ночных снайперов», следом прозвучит арфобит конголезской звезды GIMS и песня из очередного трехтрекового EP Burito, ну, а в завершение — лирический номер группы N I G H T S и фолк-роковая баллада «Калинова моста».
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