Дожди и летняя жара: какая погода будет на неделе в Приморье

«В последний сентябрьский день на Амурскую область и Хабаровский край выйдет циклон с Китая, ночью Приморский край окажется в его теплом сектор. Осадков не предвидится, минимальная температура составит +7…+15 градусов, на востоке +1…+6 градусов», — сообщает Примгидромет.
Вечером в понедельник регион накроет облачность, на западе ожидается дождь, который будет сопровождаться ветром. В континентальных районах края днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, на побережье будет до +20 градусов.
Во вторник, 1 октября, в крае будет дождливо, будут наблюдаться осадки разной интенсивности. Ночью на большей территории края станет теплее на 2−4 градуса. Днем вторгнется волна холода, максимальная температура составит +14 градусов. На востоке края холодная погода будет наблюдаться только к вечеру.
В среду, 2 октября, дожди прекратятся. Ночью будет в пределах +3…+9 градусов, в горных районах около нуля градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов.
Во Владивостоке в понедельник будет облачно, обойдется без существенных осадков, будет дуть сильный юго-восточный ветер. Ночная температура составит +14…+16 градусов, днем до +20 градусов.
Во вторник, 1 октября, будет пасмурно и дождливо, будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха будет в пределах +9…+13 градусов.
В ночь на среду температура опустится до +6…+9 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.
Напомним, ранее стало известно, когда в этом году в Приморье стартует отопительный сезон.