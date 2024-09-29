Дожди и летняя жара: какая погода будет на неделе в Приморье

Во вторник, 1 октября, в крае будет дождливо, будут наблюдаться осадки разной интенсивности. Ночью на большей территории края станет теплее на 2−4 градуса. Днем вторгнется волна холода, максимальная температура составит +14 градусов. На востоке края холодная погода будет наблюдаться только к вечеру.