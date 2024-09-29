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В небе над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника

Массированную атаку беспилотников ПВО отражают на севере Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

Из-за падения обломков одного из беспилотников, по словам главы донского региона, вспыхнула сухая трава. На место возгорания выдвинулись пожарные расчеты, которые оперативно справились с огнем.

По предварительным данным, из-за атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле не произошло.

При этом, добавил губернатор, на севере донского региона подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА.