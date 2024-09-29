«Останется в наших сердцах как достойный офицер»: глава Фокино выразил соболезнования семье погибшего штурмана ТОФ

Весть о трагедии на марафоне «Мосты Владивостока» мгновенно облетела уголки Приморского края. Во время традиционного спортивного мероприятия города у моря в районе Радиоприбора потерял сознание 41-летний главный штурман ТОФ, капитан первого ранга Евгений Витютнев. Врачи боролись за жизнь мужчины, но его сердце остановилось. Слова соболезнования родным погибшего выразил глава ЗАТО Фокино Александр Баранов. Мэр лично знаком с матерью Евгения и видел, как Женя, еще будучи мальчишкой, тянулся к знаниям и мечтал о блестящей карьере моряка, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Я с тяжелым сердцем и глубокой печалью сообщаю о трагической утрате. Выражаю искренние соболезнования его матери, нашей коллеге Людмиле Витютневой. мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Я лично знал Евгения с детства и был свидетелем его стремлений и успехов. Он был ярким примером того, как любовь к морскому делу может привести к высоким достижениям. С раннего возраста проявлял интерес к военно-морскому делу. Позже его стремление и упорство помогли ему не только получить образование, но и добиться карьерного роста».
Александр Баранов также заявил, что Людмиле Васильевне удалось воспитать сына, который не просто знал, что значит быть офицером, но и осознавал всю ответственность на его плечах.
«Евгений Витютнев останется в наших сердцах как достойный офицер, честный человек, замечательный семьянин».
В причинах гибели бегуна разбираются СК Приморья и прокуратура. Отметим, что все участники марафона должны были доказать пригодность к таким нагрузкам.
«Доказать, что ты выдержишь такую нагрузку, было обязательным условием участия в забеге. Я сдавал ЭКГ и в покое и при нагрузке, преодолел весь маршрут. Для меня этот марафон добрая традиция, очень жаль, что произошла такая трагедия», — рассказал «КП» один из участников марафона Андрей Голиков.
Как правило, справка-допуск должна содержать заключение по ЭКГ и выписку из амбулаторной карты. Информации о том, что погибший не прошел через необходимых врачей, не поступало.
Как поделился с корреспондентом «КП» спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health менеджер Дмитрий Виговский, чтобы не допустить подобных ситуаций во время марафонов, необходимо проходить регулярный скрининг своего здоровья, в частности проверять сердечно-сосудистую систему и с оценкой динамики.