«Останется в наших сердцах как достойный офицер»: глава Фокино выразил соболезнования семье погибшего штурмана ТОФ

«Я с тяжелым сердцем и глубокой печалью сообщаю о трагической утрате. Выражаю искренние соболезнования его матери, нашей коллеге Людмиле Витютневой. мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Я лично знал Евгения с детства и был свидетелем его стремлений и успехов. Он был ярким примером того, как любовь к морскому делу может привести к высоким достижениям. С раннего возраста проявлял интерес к военно-морскому делу. Позже его стремление и упорство помогли ему не только получить образование, но и добиться карьерного роста».