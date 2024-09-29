Житель Артема стал жертвой мошенников, откликнувшись на объявление о сдаче квартиры

Житель Артема стал жертвой интернет-мошенников, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МВД. Приморец откликнулся на объявление об аренде квартиры, которое разметили на специальном сайте злоумышленники.
«Один из способов обмана в Интернете связан со сферой недвижимости. Как правило, злоумышленники размещают объявления о сдаче в аренду домов и квартир на очень выгодных условиях, а заинтересовавшиеся граждане готовы переводить предоплату за жилье даже без просмотра. В результате граждане, доверившись мошенникам, переводят им деньги», — отметили в ведомстве.
Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 23-летнего артемовца о том, что неизвестные путем обмана похитили его денежные средства в размере 38 тысяч рублей.
Установлено, что на одной из платформ социальной сети молодой человек нашел объявление об аренде квартиры. Связавшись по номеру телефона, указанному в объявлении, обговорил условия сделки и перевел задаток в размере 10 тысяч рублей. Однако, спустя несколько минут позвонил лже-арендодатель и сообщил, что появился другой арендатор, готовый внести полную сумму сразу. Не желая упускать понравившийся ему вариант, житель Артема перевел необходимую сумму по номеру телефона через онлайн-приложение банка. После этого молодой человек позвонил, чтобы узнать, когда можно забрать ключи от квартиры. Однако, на звонки никто не ответил. А вскоре сотовый телефон и вовсе оказался вне зоны доступа сети.
Следователем СО ОМВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание.
Полиция Артема советует внимательно изучать объявления на Интернет-сайтах, чтобы не попасться на уловки мошенников.
На территории Артемовского городского округа в рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден — значит, вооружен!» сотрудники отдела МВД России по городу Артему проводят комплекс мероприятий, направленных на профилактику дистанционного мошенничества. Рассказывают горожанам о распространенных мошеннических схемах и дают советы, как сохранить собственные сбережения.