Житель Артема стал жертвой мошенников, откликнувшись на объявление о сдаче квартиры

Установлено, что на одной из платформ социальной сети молодой человек нашел объявление об аренде квартиры. Связавшись по номеру телефона, указанному в объявлении, обговорил условия сделки и перевел задаток в размере 10 тысяч рублей. Однако, спустя несколько минут позвонил лже-арендодатель и сообщил, что появился другой арендатор, готовый внести полную сумму сразу. Не желая упускать понравившийся ему вариант, житель Артема перевел необходимую сумму по номеру телефона через онлайн-приложение банка. После этого молодой человек позвонил, чтобы узнать, когда можно забрать ключи от квартиры. Однако, на звонки никто не ответил. А вскоре сотовый телефон и вовсе оказался вне зоны доступа сети.