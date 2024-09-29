Четверть жилфонда в Приморье остается без канализации. Пятая часть — без водопровода

В 2023 году в крае за счет всех источников финансирования было сдано в эксплуатацию 17 тыс. квартир общей площадью 1209.1 тыс. кв.м. (включая жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), на 16% больше, чем в 2022 году.