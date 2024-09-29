Четверть жилфонда в Приморье остается без канализации. Пятая часть — без водопровода

Приморскстат провел анализ жилищных условий населения края в 2023 году, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно статистике, в пятой части жилого фонда отсутствует водопровод, а в четверти домов — канализация.
По данным Приморскстата, жилищный фонд Приморского края на конец 2023 года составил 47 млн кв.м. общей площади. 77,5% — в городской местности, 22.5% — в сельской. В среднем на одного жителя приходилось 26 «квадратов».
Наибольшая часть жилищного фонда находится в частной собственности — 92% от всей площади, в муниципальной собственности осталось около 6%.
На территории края расположено более 46 тыс. многоквартирных домов, 161 тыс. индивидуально-определенных зданий и 7 тыс. домов блокированной застройки. В многоквартирных домах насчитывалось более 792 тыс. квартир, из которых преобладали двухкомнатные (40%) и однокомнатные (32%).
В жилищном фонде края на панельные дома приходилось 32% общей площади, кирпичные — 31, деревянные — 17%.
Общая площадь жилых помещений, оборудованная всеми видами благоустройств, составила свыше 26 млн кв.м. или более 55% от общей площади жилищного фонда. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составила 79%, канализацией — 76, центральным отоплением — 67, горячим водоснабжением — 59, напольными электроплитами — 64, газом — 4%.
В период с 1971 по 1995 годы построено более 44% жилищного фонда, с 1946 по 1970 годы — 28%, после 1995 года — 22%.
В 2023 году в крае за счет всех источников финансирования было сдано в эксплуатацию 17 тыс. квартир общей площадью 1209.1 тыс. кв.м. (включая жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), на 16% больше, чем в 2022 году.
В сельской местности сдано 319.3 тыс. м2 жилья, (26% введенного жилья по краю), в 1.6 раза больше, чем годом ранее. Индивидуальными застройщиками построено 82% жилья.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2023 году, составила 71.3 кв.м., в том числе построенной организациями — 49.8 кв.м., населением — 142.1 кв.м..
В 2023 году 1807 приморских семей (из состоящих на учете) улучшили жилищные условия, из них в сельской местности — 191 семья. Всего было заселено 70.5 тыс. кв.м., из них в домах-новостройках — 3.3 тыс. кв.м. (5%).