Сбылась мечта и парализовало центр: что произошло после концерта МакSим 29 сентября

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани 28 сентября собралась толпа в ожидании той, кто знает, каково это идти вдоль ночных дорог не жалея ног. Конечно же речь идет о певице МакSим. Исполнительница бессмертных хитов вышла на сцену под аплодисменты и радостные крики фанатов. Этот концерт исполнил мечту сразу трех жительниц Владивостока, но и оставил неприятный осадок после. Что случилось во время и после выступления МакSим во Владивостоке, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Побывать на концерте любимого исполнителя — это прекрасно. Но трем фанаткам МакSим несказанно повезло. Они забрались на сцену и вместе со звездой исполнили песню «Трудный возраст». Публика отреагировала положительно. Многих поразила смелость девушек.
Одной из завершающих композиций шоу стал неповторимый хит «Знаешь ли ты». Кто-то пел вместе со знаменитостью, кто-то танцевал медленный танец прямо в толпе. Даже когда МакSим поблагодарила гостей и жителей Владивостока за такой теплый прием, фанаты были не готовы ее отпускать. Песни исполнительницы звучали отовсюду: на улице, в машинах и даже из окон ближайших домов. Даже утром 29 сентября кто-то ностальгирует и слушает треки певицы.
Но вернемся во вчерашний вечер. Пока кто-то ждал певицу ради автографа, остальные постепенно стали выбираться с набережной.
«Меня вдавили в леера, когда я пыталась выйти и чуть не наехала машина», — рассказала корреспонденту «КП» жительница Владивостока после концерта.
На дорогах в центре творилась вакханалия. Пробки, недовольные водители и толпы народу на остановках. Это немножко омрачило впечатления о вечере, но самим концертом публика осталась довольна и будет с нетерпением ждать, когда МакSим вновь приедет в город у моря. А еще больше кадров с мероприятия вы найдете в нашем telegram-канале.