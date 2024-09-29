Сбылась мечта и парализовало центр: что произошло после концерта МакSим 29 сентября

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани 28 сентября собралась толпа в ожидании той, кто знает, каково это идти вдоль ночных дорог не жалея ног. Конечно же речь идет о певице МакSим. Исполнительница бессмертных хитов вышла на сцену под аплодисменты и радостные крики фанатов. Этот концерт исполнил мечту сразу трех жительниц Владивостока, но и оставил неприятный осадок после. Что случилось во время и после выступления МакSим во Владивостоке, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».