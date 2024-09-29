Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 сентября 2024

Погода в Иркутске 29 сентября 2024 обещает быть прохладной. Невысокие температуры и холодный ветер будут сопровождать жителей областного центра на протяжении всего дня. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +7.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура +5…+7, — поделились в метеобюро.
Что касается региона, то в Иркутской области прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. А в южных районах обычный снег. Столбик термометра поднимется максимум до +8. В некоторых частях региона наоборот опустится до −3.
Ветер будет преобладать западный с порывами до 5−10 м/с. На севере скорость увеличится до 15−17 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 29 сентября 2024.