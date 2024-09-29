В Генконсульстве КНР во Владивостоке прокомментировали очереди за визами

Ситуация с получением виз в Китай широко обсуждалась в социальных сетях города. На размещенных в интернете фотографиях были видны большие у входа в Генконсульство КНР во Владивостоке. Как рассказал ИА PrimaMedia один из очевидцев, пытавшийся подать документы самостоятельно в середине сентября, он пришел подать заявку к семи утра — за два часа до открытия, и к тому времени там уже собралась большая группа желающих. В тот день подать документы собеседнику агентства так и не удалось, из-за чего, в связи со спешкой, ему пришлось прибегнуть к услугам посредников.