В Генконсульстве КНР во Владивостоке прокомментировали очереди за визами

На подачу документов за китайской визой во Владивостоке наблюдаются большие очереди, сообщают очевидцы ИА PrimaMedia. В Генконсульстве КНР во Владивостоке отметили, что дальневосточная столица стала одним из важных связующих звеньев между странами, и ведомство принимает заявителей со всех регионов РФ, не ограничивая географию консульским округом.
Ситуация с получением виз в Китай широко обсуждалась в социальных сетях города. На размещенных в интернете фотографиях были видны большие у входа в Генконсульство КНР во Владивостоке. Как рассказал ИА PrimaMedia один из очевидцев, пытавшийся подать документы самостоятельно в середине сентября, он пришел подать заявку к семи утра — за два часа до открытия, и к тому времени там уже собралась большая группа желающих. В тот день подать документы собеседнику агентства так и не удалось, из-за чего, в связи со спешкой, ему пришлось прибегнуть к услугам посредников.
В Генконсульстве КНР во Владивостоке подчеркнули, что «будучи столицей Дальневосточного федерального округа, Владивосток обладает удобной транспортной инфраструктурой и очевидными географическими преимуществами, является одним из важных связующих звеньев между двумя странами».
«Посольство и Генеральные консульства КНР в РФ принимают заявки на оформление виз от заявителей по всем регионам РФ, и не ограничены консульскими округами. Соответственно, многие россияне, которые прописаны за пределами консульского округа нашего Генконсульства, подают документы во Владивостоке либо через местные турагентства, либо лично приезжают сюда. На сегодняшний день количество ежедневных заявителей остаётся на чрезвычайно высоком уровне», — отметили в ведомстве.
В настоящее время открыты прямые рейсы из Владивостока в такие китайские города, как Пекин, Шанхай, Харбин, Далянь, Янцзы, Санья, подчеркнули в ведомстве. Еженедельно выполняются больше 30 прямых рейсов в Китай, что уступает только Москве и занимает второе место в России. Вместе с тем, Приморский край граничит с китайскими провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь, регулярно курсируют международные пассажирские автобусы между пограничными пунктами, такие как Пограничный-Суйфэньхэ, Полтавка-Дуннин, Краскино-Хуньчунь, Турий рог-Мишань.
Китай проводит политику открытости высокого уровня, и в целях облегчить процедуру въездных поездок принял ряд мер. Например, Российские граждане могут использовать право на 144-часовой безвизовый транзит в З7 китайских аэропортах и право на безвизовый въезд на Хайнань, возобновлено действие Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между КНР и РФ, отменена предварительная запись на оформление визы, снижена стоимость визовых сборов, расширен круг лиц, освобождённых, от сдачи биометрии, упрощена визовая анкета, открыты визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге
«Далее Генконсульство КНР в г. Владивосток готово продолжать улучшать работу по оформлению виз, повышать обслуживания и делать всё возможное для облегчения граждан РФ в КНР в целях содействия людскому обмену и сотрудничеству в разных сферах между двумя странами», — подчеркнули в ведомстве.