«Кожа рвется от одного касания»: 14-летняя школьница из Иркутской области борется с редким заболеванием

— Иногда говорит, что устала от ограничений. Хочется ей и съесть, что такое необычное. Но нам нельзя, можно только все перетертое и мягкое, — поделилась Наталья. — С первого класса мы ходим в общую школу вместе с другими ребятами. У нее есть близкие друзья и подружки. Они ее из дома забирают гулять и провожают обратно. Конечно, стараемся, чтобы социализация была.