Участники медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» прибыли в Тайшет

В Тайшет прибыла медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, участники на пяти раритетных автомобилях ГАЗ-М-20 «Победа» выдвинулись из Ханты-Мансийска 21 сентября. Машины проедут восемь тысяч километров по России до города Цагаанбулаг в Монголии. Правда, по техническим причинам до Тайшета доехали всего три авто.