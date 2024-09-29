Участники медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» прибыли в Тайшет

В Тайшет прибыла медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, участники на пяти раритетных автомобилях ГАЗ-М-20 «Победа» выдвинулись из Ханты-Мансийска 21 сентября. Машины проедут восемь тысяч километров по России до города Цагаанбулаг в Монголии. Правда, по техническим причинам до Тайшета доехали всего три авто.
— Всего в Тайшет прибыли 12 человек. Среди них журналисты, блогеры, видеографы и, конечно же, автомеханики, от которых зависит успех автопробега. Первым делом навестили фронтовика, участника боевых действий с Японией, Лукьяна Басаргина, — поделились в администрации.
Цель проекта не допустить искажения истории. Участники доберутся до Монголии, где пройдут памятные мероприятия приуроченные к 85-летнему юбилею со дня Победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами на Халкин-Голе.
Встреча завершилась минутой молчания и возложением цветов. Следующей точкой на карте станет город Саянск. До него от Тайшета предстоит дорога в более 400 км.