В Омске выбран новый директор Омскгоргаза

Правительство приняло решение о передаче имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» из федеральной собственности в ведение Омской области, сообщил министр энергетики региона Владимир Шнипко. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Шнипко отметил, что этот шаг способствует улучшению функционирования предприятия, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное газоснабжение жителей области и поможет реализовать программу социальной догазификации. Новым директором государственного предприятия «Омскгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров.