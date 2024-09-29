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В Омске выбран новый директор Омскгоргаза

Правительство передало «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в областное управление.

Источник: Комсомольская правда

Правительство приняло решение о передаче имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» из федеральной собственности в ведение Омской области, сообщил министр энергетики региона Владимир Шнипко. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Шнипко отметил, что этот шаг способствует улучшению функционирования предприятия, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное газоснабжение жителей области и поможет реализовать программу социальной догазификации. Новым директором государственного предприятия «Омскгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров.