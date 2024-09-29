Пенсии, ИП и секонд-хенды. Что меняется в Беларуси с 1 октября

С 1 октября в Беларуси не будут регистрировать индивидуальных предпринимателей, чья деятельность не попадает в перечень, утвержденный правительством. А уже работающим таким ИП предстоит переход в юрлицо. Этот переходный период предусмотрен до 31 декабря 2025 года. Как подсчитали в Минэкономики, изменения затронут около 40 тыс. предпринимателей. При этом предусмотрели меры, чтобы стимулировать ИП переходить в юрлица.