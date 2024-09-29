Пенсии, ИП и секонд-хенды. Что меняется в Беларуси с 1 октября

Переход из ИП в юрлицо
С 1 октября в Беларуси не будут регистрировать индивидуальных предпринимателей, чья деятельность не попадает в перечень, утвержденный правительством. А уже работающим таким ИП предстоит переход в юрлицо. Этот переходный период предусмотрен до 31 декабря 2025 года. Как подсчитали в Минэкономики, изменения затронут около 40 тыс. предпринимателей. При этом предусмотрели меры, чтобы стимулировать ИП переходить в юрлица.
Меньше ремесленников
Стать ремесленником с 1 октября также можно будет исключительно по установленному перечню видов деятельности. Не попавшими в список видами деятельности, например изготовлением свадебных аксессуаров, свечей и мыла, физлицо теперь может заниматься в качестве самозанятого.
Некоторым самозанятым придется стать ИП
В то же время некоторые самозанятые теперь вынуждены переходить в ИП. Это касается актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, а также тех, кто работает тамадой или Дедом Морозом. Все эти лица не вправе с 1 октября вести деятельность с уплатой единого налога.
Платежи в ФСЗН
С 1 октября ждут изменения и по выплатам страховых взносов. Плательщиками взносов в фонд соцзащиты станут самозанятые, уплачивающие единый налог, ремесленники и граждане, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма. Тех, кто платит налог на профдоход, нововведение не касается.
Вырастут пенсии
С 1 октября в Беларуси повысят пенсии — в среднем на 5%. В итоге средний размер пенсии по возрасту в октябре составит 852 рубля.
Личный кабинет в ЕРИП
Опять-таки с 1 октября меняются условия доступа в личный кабинет ЕРИП для физических лиц. Вместо согласия на обработку персональных данных, которое предоставляли на 5 лет, пользователи будут заключать договор на срок до 3 лет.
Санкции для секонд-хендов
Последний пакет санкций ЕС против Беларуси включает в себя запрет на ввоз товаров секонд-хенд. До 1 октября они еще поступают, т. к. есть переходный период и сохраняются ранее подписанные контракты.
Полис ОСАГО
Российское правительство анонсировало, что до 1 октября может узаконить действие полиса автострахования ОСАГО на территории Беларуси, в итоге автовладельцам не придется платить за дополнительную страховку. Но для практической реализации этой возможности может потребоваться больше времени.
Лицензии для домов престарелых
Частные дома престарелых не смогут работать без лицензии после 1 октября. До этой даты они должны получить соответствующие документы, поскольку с 1 июля в стране ввели лицензирование на соцуслуги.
Дорожают сигареты
Во второй месяц осени прибавят в цене сигареты. Как сказано на сайте Министерства по налогам и сборам, к ценам на разные марки сигарет добавят от 3 до 30 копеек.