В Омске проект жилого комплекса на улице Пушкина успешно прошел экспертизу

В едином государственном 27 сентября реестре заключений появилась информация о том, что проект жилого комплекса, разработанный фирмой «Нордстрой» Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского, прошел экспертизу.
Комплекс будет построен на месте аварийных двухэтажных домов, среди которых в 2016 году произошло обрушение перекрытия.
Площадь новой застройки составит 8919 квадратных метров, при этом для строительства потребуется вырубить 50 деревьев, а после завершения работ планируется высадка новых деревьев и газона.