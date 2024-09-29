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В Омске проект жилого комплекса на улице Пушкина успешно прошел экспертизу

Строительство начнется на месте аварийных домов с обязательной высадкой новых деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В едином государственном 27 сентября реестре заключений появилась информация о том, что проект жилого комплекса, разработанный фирмой «Нордстрой» Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского, прошел экспертизу.

Комплекс будет построен на месте аварийных двухэтажных домов, среди которых в 2016 году произошло обрушение перекрытия.

Площадь новой застройки составит 8919 квадратных метров, при этом для строительства потребуется вырубить 50 деревьев, а после завершения работ планируется высадка новых деревьев и газона.