Более 1,5 тысячи заявок подано на областной конкурс «Моя карьера» в Приангарье

В Иркутской области стартовал конкурс «Моя карьера», инициированный губернатором Игорем Кобзевым. На данный момент уже поступило более 1,5 тысячи заявок от молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурс включает три этапа, финальным из которых станет защита проектов, разработанных участниками на проектном офисе в полуфинале. Жюри выберет 100 финалистов, которые получат возможность трудоустройства или стажировки в ведущих компаниях региона.
Данный конкурс предоставляет участникам шанс продемонстрировать свои навыки и компетенции, а также получить советы от экспертов и установить важные профессиональные контакты.