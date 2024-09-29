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Более 1,5 тысячи заявок подано на областной конкурс «Моя карьера» в Приангарье

Источник: Соцсети

В Иркутской области стартовал конкурс «Моя карьера», инициированный губернатором Игорем Кобзевым. На данный момент уже поступило более 1,5 тысячи заявок от молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурс включает три этапа, финальным из которых станет защита проектов, разработанных участниками на проектном офисе в полуфинале. Жюри выберет 100 финалистов, которые получат возможность трудоустройства или стажировки в ведущих компаниях региона.

Данный конкурс предоставляет участникам шанс продемонстрировать свои навыки и компетенции, а также получить советы от экспертов и установить важные профессиональные контакты.

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