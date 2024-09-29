Более 1,5 тысячи заявок подано на областной конкурс «Моя карьера» в Приангарье

В Иркутской области стартовал конкурс «Моя карьера», инициированный губернатором Игорем Кобзевым. На данный момент уже поступило более 1,5 тысячи заявок от молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.