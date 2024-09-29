Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Журналист года Иркутской области»

Конкурс включает 18 номинаций для корреспондентов и редакторов газет, журналов, информационных агентств, теле- и радиопрограмм, а также для фотографов, видеооператоров и специалистов по социальным сетям. Участвовать могут как местные, так и федеральные журналисты, работающие на территории региона.