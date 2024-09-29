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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Журналист года Иркутской области»

В Иркутской области начался прием заявок на конкурс «Журналист года», который пройдет в 2024 году.

Источник: Соцсети

Участники могут представлять свои творческие работы, опубликованные в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Заявки будут приниматься до 6 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурс включает 18 номинаций для корреспондентов и редакторов газет, журналов, информационных агентств, теле- и радиопрограмм, а также для фотографов, видеооператоров и специалистов по социальным сетям. Участвовать могут как местные, так и федеральные журналисты, работающие на территории региона.

Председателем жюри назначен губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Конкурсная комиссия традиционно определяет обладателей специального приза «За вклад в развитие региональной журналистики» и званий «Журналист года Иркутской области» и «Журналист года районных (городских) средств массовой информации Иркутской области».