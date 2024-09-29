Умерла символ «культурной революции» в Китае

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что первый председатель КНР Мао Цзэдун был великим интернационалистом и внес значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов во всем мире. Он также добавил, что Мао Цзэдун начал процесс «китаизации марксизма» и с него начался процесс «национального возрождения Китая».