В Казахстан прибыли мощи блаженной старицы Матроны Московской

АЛМАТЫ, 29 сен — Sputnik. В Казахстан по благословению патриарха Кирилла прибыли мощи блаженной старицы Матроны Московской, православные казахстанцы смогут поклониться святыне с 28 сентября по 10 ноября, сообщает пресс-служба Митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане, передает РИА Новости.
«По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи святой блаженной старицы Матроны Московской прибыли в столицу Казахстана. Пребывание мощей блаженной Матроны в Казахстане приурочено к историческим датам — 25-летию образования Астанайской и Алма-Атинской епархии и предстоящему 15-летию утверждения канонического статуса Митрополичьего округа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте округа.
Сообщается, что из международного аэропорта Астаны мощи доставили в Успенский кафедральный собор, где почитаемую святыню встретили архипастыри Митрополичьего округа, зарубежные гости-иерархи, священнослужители и многочисленные верующие.
В воскресенье мощи старицы доставят в Алматы в Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря, где они пробудут до 7 октября. В пресс-службе Митрополичьего округа уточнили, что также святыня посетит города Уральск, Костанай, Рудный, Павлодар, Караганду, Талдыкорган, Петропавловск, Усть-Каменогорск, где тысячи верующих смогут поклониться святыне.