В Казахстан прибыли мощи блаженной старицы Матроны Московской

В воскресенье мощи старицы доставят в Алматы в Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря, где они пробудут до 7 октября. В пресс-службе Митрополичьего округа уточнили, что также святыня посетит города Уральск, Костанай, Рудный, Павлодар, Караганду, Талдыкорган, Петропавловск, Усть-Каменогорск, где тысячи верующих смогут поклониться святыне.