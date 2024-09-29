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В Новосибирске ищут поставщика протезов нижних конечностей на 20 млн рублей

24 технических средства реабилитации нужно поставить до 10 декабря 2024 года.

Источник: Freepik

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области ищет поставщика протезов нижних конечностей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, победителю электронных торгов предстоит до 10 декабря текущего года подставить в общей сложности 24 технических средства реабилитации: модульные протезы бедра, голени и стопы с различными характеристиками.

«Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений», — указано в контракте.

Заявки от подрядчиков принимают до 11 октября. Начальная цена контракта — 20 000 000 рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области выдали тысячный реабилитационный сертификат.

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