В Новосибирске ищут поставщика протезов нижних конечностей на 20 млн рублей

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области ищет поставщика протезов нижних конечностей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победителю электронных торгов предстоит до 10 декабря текущего года подставить в общей сложности 24 технических средства реабилитации: модульные протезы бедра, голени и стопы с различными характеристиками.
«Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений», — указано в контракте.
Заявки от подрядчиков принимают до 11 октября. Начальная цена контракта — 20 000 000 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области выдали тысячный реабилитационный сертификат.