В Омске автобус столкнулся с легковой машиной и наехал на пешехода

На улице 50 лет ВЛКСМ 26 сентября произошла авария с участием автобуса «НефАЗ» и легкового автомобиля «Тойота». По предварительным данным, 36-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной, за рулем которой был мужчина 1959 года рождения. После удара «Тойота» продвинулась вперед и наехала на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая омичка 1962 года рождения была госпитализирована. В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров, и медицинская помощь никому из них не потребовалась. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.