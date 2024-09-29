Легионеры омского «Авангарда» отпраздновали возвращение Спунера совместным ужином

В омский «Авангард» вернулся нападающий Райан Спунер. По этому случаю канадские и американские легионеры клуба устроили совместный ужин.
Хоккеист прилетел в Омск утром 28 сентября. Контракт с ним рассчитан на один сезон. В команде «ястребов» Спунер заработает 42 млн рублей.
Как сообщает телеграм-канал «Омск Путеводитель», американцы Рид Буше и Коул Касселс, канадцы Линден Вей и Райан Спунер были замечены на летней веранде популярного ресторана в Камергерском переулке. На всех спортсменах были надеты клубные бейсболки.
Напомним, недавно стало известно, что Райан Спунер может сыграть в домашнем матче против «Сибири» уже 30 сентября. Игроку предстоит пройти медосмотр, после которого он сможет присоединиться к команде.
Ранее генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов говорил, что Спунер много помогал команде в регулярном чемпионате, но в плей-офф от него ожидали большего. В прошлом сезоне 32-летний канадец набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) — в 10 играх в плей-офф.