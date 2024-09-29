Легионеры омского «Авангарда» отпраздновали возвращение Спунера совместным ужином

Ранее генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов говорил, что Спунер много помогал команде в регулярном чемпионате, но в плей-офф от него ожидали большего. В прошлом сезоне 32-летний канадец набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) — в 10 играх в плей-офф.