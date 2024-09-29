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В Омске заключенный колонии № 6 получил диплом

Мужчина стал специалистом по управлению проектами, обучаясь в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области один из заключенных колонии номер 6 получил диплом Московского технологического института по специальности «Менеджер по управлению проектами». За четыре года учебы он научился важным навыкам, необходимым для управления проектами, включая планирование и контроль выполнения задач. Последний экзамен он сдал дистанционно. Заместитель начальника колонии Виталий Адлер подчеркнул, что образование важно для саморазвития осужденных. Он считает, что это помогает снизить повторные преступления и лучше адаптироваться к жизни на свободе.