Сразу несколько электричек в Новосибирске отменят в октябре

Новое расписание электричек в октябре опубликовало АО «Экспресс-пригород». Так, из расписания исчезнут «дачные» маршруты. Например, на участке «Дупленская-Коченёво» перестанет курсировать поезд № 6320. Теперь он будет ходить только по маршруту «Коченёво-Новосибирск».
Большие изменения ждёт «кузбасское» направление. С 5 октября отменят поезда № 6843/6844, которые ходили из Новосибирска до Изынского, а также № 6811/6812 до Буготака.
С 21 октября уберут дополнительные поезда № 6808 из Тогучина в Новосибирск и № 6809 в обратном направлении. Они будут ходить только по субботам и воскресеньям.
С 7 октября отменят электричку № 6412/6411 из Новосибирска в Мошково, а с 12 октября № 6406/6405 в том же направлении. С 19 октября до Ояша перестанут ходить поезда № 6416/6415, в это же время отменят маршрут № 6456 в том же направлении.
Напомним, что изменения в схеме движения пригородных электропоездов начали вступать в силу с середины сентября — многие направления отменены из-за окончания дачного сезона.