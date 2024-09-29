Сразу несколько электричек в Новосибирске отменят в октябре

С 7 октября отменят электричку № 6412/6411 из Новосибирска в Мошково, а с 12 октября № 6406/6405 в том же направлении. С 19 октября до Ояша перестанут ходить поезда № 6416/6415, в это же время отменят маршрут № 6456 в том же направлении.