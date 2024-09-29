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Новосибирские учёные научились лечить огнестрельные раны вирусом

Новый метод лечение показал эффективность в 80% случаев.

Источник: ThisisEngineering

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали новый метод лечения огнестрельных ран с помощью бактериофагов — вирусов, уничтожающих бактерии. Об этом сообщиет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Нину Тикунову.

«Это наш опыт для лечения огнестрельных ран. Подобраны бактериофаги, и они спасли их. На третий и второй день лечения идет температура — это значит, что бактериофаг попал в бактерию, разрушил ее и обрывки бактериальной клеточной стенки и обладают эффектом, который повышает температуру», — рассказала Тикунова.

По её словам, применение бактериофагов особенно актуально в условиях растущей резистентности к антибиотикам, которая затрудняет заживление ран. Кроме огнестрельных ран, бактериофаги используются в лечении пролежней.

«Мы таким образом пролечили 19 пациентов, полное заживление ран у 16 пациентов — это больше 80%», — добавила она.

наука