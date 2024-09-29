Новосибирские учёные научились лечить огнестрельные раны вирусом

«Это наш опыт для лечения огнестрельных ран. Подобраны бактериофаги, и они спасли их. На третий и второй день лечения идет температура — это значит, что бактериофаг попал в бактерию, разрушил ее и обрывки бактериальной клеточной стенки и обладают эффектом, который повышает температуру», — рассказала Тикунова.