Новосибирские учёные научились лечить огнестрельные раны вирусом

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали новый метод лечения огнестрельных ран с помощью бактериофагов — вирусов, уничтожающих бактерии. Об этом сообщиет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Нину Тикунову.
«Это наш опыт для лечения огнестрельных ран. Подобраны бактериофаги, и они спасли их. На третий и второй день лечения идет температура — это значит, что бактериофаг попал в бактерию, разрушил ее и обрывки бактериальной клеточной стенки и обладают эффектом, который повышает температуру», — рассказала Тикунова.
По её словам, применение бактериофагов особенно актуально в условиях растущей резистентности к антибиотикам, которая затрудняет заживление ран. Кроме огнестрельных ран, бактериофаги используются в лечении пролежней.
«Мы таким образом пролечили 19 пациентов, полное заживление ран у 16 пациентов — это больше 80%», — добавила она.