Генеалог из Новосибирска дала советы по составлению родословной

«Один мой ученик не знал, что с его дедом, который был репрессирован в 1937 году. Мы достали информацию из архивов ФСБ — протоколы допроса. Соответственно, узнали, как, где и что. Еще были случаи, когда у человека не было ни братьев, ни сестер. Кто-то даже находил великого артиста у себя в родословной. Каждая история уникальна», — объяснила Екатерина.