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Пермский «Молот» начал домашнюю серию игр с победы

Болельщики отметили напряженный второй период и нервную концовку матча.

Источник: БЕЛТА

В субботу, 28 сентября, пермские «молотобойцы» встречали у себя дома воронежский «Буран». Игра была достаточно тяжелой. Болельщики отметили напряженный второй период и нервную концовку матча.

В послематчевом интервью главный тренер «Молота» Юрий Панов отметил, что игра стала складываться особенно непросто во втором периоде, когда воронежские спортсмены сравняли счет.

— Тяжело игра складывалась, особенно, когда соперник сравнял счет. Ребята — молодцы, здорово сыграли в меньшинстве, ловили шайбы на себя. Вратарь нас держал в игре, нужно отдать ему должное, выручал, подчищал за защитниками, за нападающими, — сказал Панов.

Несмотря на это, пермским спортсменам удалось одержать победу со счетом 3:2. Следующий матч наша команда проведет 30 сентября против «Ростова».