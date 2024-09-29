Пермский «Молот» начал домашнюю серию игр с победы

— Тяжело игра складывалась, особенно, когда соперник сравнял счет. Ребята — молодцы, здорово сыграли в меньшинстве, ловили шайбы на себя. Вратарь нас держал в игре, нужно отдать ему должное, выручал, подчищал за защитниками, за нападающими, — сказал Панов.