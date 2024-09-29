Пермский «Молот» начал домашнюю серию игр с победы

В субботу, 28 сентября, пермские «молотобойцы» встречали у себя дома воронежский «Буран». Игра была достаточно тяжелой. Болельщики отметили напряженный второй период и нервную концовку матча.
В послематчевом интервью главный тренер «Молота» Юрий Панов отметил, что игра стала складываться особенно непросто во втором периоде, когда воронежские спортсмены сравняли счет.
— Тяжело игра складывалась, особенно, когда соперник сравнял счет. Ребята — молодцы, здорово сыграли в меньшинстве, ловили шайбы на себя. Вратарь нас держал в игре, нужно отдать ему должное, выручал, подчищал за защитниками, за нападающими, — сказал Панов.
Несмотря на это, пермским спортсменам удалось одержать победу со счетом 3:2. Следующий матч наша команда проведет 30 сентября против «Ростова».