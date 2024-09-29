Врач Терещенко: риск сердечной недостаточности при гипертонии составляет 94%

— Возьмем инфаркт миокарда. Когда он происходит у человека, поражается какой-то участок сердечной мышцы, и на этом месте образуется некроз, который в последующем замещается соединительной тканью, образуется рубец. В результате участок мышцы исключается из сократительной функции, он не работает. Другая часть миокарда берет эту функцию на себя, но через какое-то время и эта ткань истощится, произойдет расширение левого желудочка. В результате этого сердце не может перекачать достаточный объем крови (это называется сердечный выброс), и это приводит к застою крови перед сердцем, что вызывает отеки. Недостаточный сердечный выброс приводит к малому поступлению кислорода в ткани и органы, что проявляется отдышкой и быстрой утомляемостью.