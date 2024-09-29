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Лже-мать из Хабаровского края будут судить за получение детских выплат

Женщина получила свыше 360 тысяч рублей на несуществующих детей.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре будут судить местную жительницу, которая получала выплаты на несуществующих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Как установило следствие, в этом году обвиняемая подала в центр соцподдержки населения недостоверные данные о том, что у неё родились двое детей. Сотрудники не заподозрили обмана и назначили ей социальные выплаты, положенные по нацпроекту «Демография». Общая сумма, которую лже-мать получила от государства, составила 360 тысяч рублей.

Когда обман вскрылся, против женщины возбудили уголовное дело. Ей инкриминировали часть 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

«Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре», — прокомментировали в надзорном ведомстве.