Лже-мать из Хабаровского края будут судить за получение детских выплат

Как установило следствие, в этом году обвиняемая подала в центр соцподдержки населения недостоверные данные о том, что у неё родились двое детей. Сотрудники не заподозрили обмана и назначили ей социальные выплаты, положенные по нацпроекту «Демография». Общая сумма, которую лже-мать получила от государства, составила 360 тысяч рублей.