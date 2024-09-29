Лже-мать из Хабаровского края будут судить за получение детских выплат

В Комсомольске-на-Амуре будут судить местную жительницу, которая получала выплаты на несуществующих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Как установило следствие, в этом году обвиняемая подала в центр соцподдержки населения недостоверные данные о том, что у неё родились двое детей. Сотрудники не заподозрили обмана и назначили ей социальные выплаты, положенные по нацпроекту «Демография». Общая сумма, которую лже-мать получила от государства, составила 360 тысяч рублей.
Когда обман вскрылся, против женщины возбудили уголовное дело. Ей инкриминировали часть 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
«Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре», — прокомментировали в надзорном ведомстве.