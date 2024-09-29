Пассажиры рейса Сочи — Пермь 4 часа сидели в самолёте в ожидании вылета

Пассажиры рейса Сочи — Пермь сообщили perm.aif.ru, что четыре часа сидели в самолёте в ожидании вылета.
«Мы должны были отправиться домой в 22:35. Пассажиров запустили в самолёт, где люди провели четыре часа. Затем ожидание продолжилось в здании аэропорта. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолёта», — рассказала perm.aif.ru пермячка.
По её словам, вылет перенесли на 10 часов, то есть на 8:25 (по времени Сочи). Пермяки до сих пор ждут рейс.
Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Сочи, где указано, что регистрация прошла, но вылет перенесён на 8:25. Перед этим время вылета переносили на 23:50.
Ранее perm.aif.ru писал, что в пермском аэропорту правоохранительные органы задержали пьяного мужчину. Это произошло 20 сентября. Мужчина сначала выпивал и нецензурно выражался в кафе, положив ноги на стол, а затем напал на правоохранителей.