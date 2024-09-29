Полиция проверила вызывающую нарекание жителей дорогу до погранпункта в Приморье

Полиция нашла нарушения в содержании участка дороги в Михайловском районе до погранпункта Турий Рог, на который жаловались местные жители, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МВД.
«В социальных сетях было опубликовано сообщение о неудовлетворительном эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги “Михайловка-Турий Рог”, ведущей к таможенному посту ДАПП Турий Рог в Ханкайском районе», — отметили в ведомстве.
В ходе обследования участка с 149 по 151 км автомобильной дороги «Михайловка-Турий Рог» Госавтоинспекцией Ханкайского района были выявлены повреждения дорожного полотна в виде просадок и выбоин, несоответствующие требованиям п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597−2017.
В отношении юридического лица — АО «Примавтодор», отвечающего за обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, составлено соответствующее предостережение о недопущении нарушений требований действующего законодательства.
Согласно утвержденной сметы, срок выполнения работ — декабрь 2024 года.