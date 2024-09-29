В Новосибирске прошёл концерт популярной исполнительницы Zivert

В Новосибирске в субботу, 28 сентября с аншлагом прошёл концерт певицы Zivert. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
Напомним, исполнительница должна была порадовать новосибирских поклонников ещё 24 февраля, но тот концерт на «Локомотив-Арене», как и выступления ещё в 11 городах, был отменён в связи с плохим самочувствием Юлии.
Сентябрьский концерт Zivert собрал полную «Сибирь-Арену» и начался с некоторым опозданием. Певица начала выступление треком «Зелёные волны» и в дальнейшем исполнила свои «боевики»: Credo, Life и другие, при этом несколько раз за выступление сменив концертный образ.
«Все мы поем для вас с большой любовью! Любите друг друга! Побольше добра! Для вас работала команда Зиверт. До новых встреч!»" — обратилась певица к залу в финале концерта.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что глава «Союза Отцов» Новосибирской области поддержал отмену концерта Shaman'a.