В Новосибирске прошёл концерт популярной исполнительницы Zivert

Сентябрьский концерт Zivert собрал полную «Сибирь-Арену» и начался с некоторым опозданием. Певица начала выступление треком «Зелёные волны» и в дальнейшем исполнила свои «боевики»: Credo, Life и другие, при этом несколько раз за выступление сменив концертный образ.