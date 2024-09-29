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Для борьбы с дронами на СВО отправят охотничьи ружья новосибирских браконьеров

Также сотрудники минприроды закупили для ружей патроны.

Ружья, конфискованные у браконьеров в Новосибирской области, отправят в зону СВО. Об этом сообщили в министерстве природы региона.

— Сотрудники министерства Новосибирской области закупили 1100 патронов 12-го калибра, которые в скором времени направят вместе с конфискованными у нарушающих законы охотников ружьями в зону проведения специальной военной операции. Из ружей, как говорят сами солдаты, эффективно сбивать дроны, — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство регулярно оказывает разнообразную поддержку военнослужащим, их семьям и волонтёрам. Контроль за отправкой оружия в зону конфликта будет осуществлять Росгвардия. В текущем сезоне было у охотников изъято 18 ружей.