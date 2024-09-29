Для борьбы с дронами на СВО отправят охотничьи ружья новосибирских браконьеров

— Сотрудники министерства Новосибирской области закупили 1100 патронов 12-го калибра, которые в скором времени направят вместе с конфискованными у нарушающих законы охотников ружьями в зону проведения специальной военной операции. Из ружей, как говорят сами солдаты, эффективно сбивать дроны, — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.