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В Красноярске временно ограничат движение у стадиона «Авангард»

В Красноярске временно ограничат движение у стадиона «Авангард». Эти меры связаны с проведением финала Чемпионата России по регби, сообщили в пресс-службе мэрии.

Парковку и остановку транспортных средств запретят на следующих участках:

Парковку и остановку транспортных средств запретят на следующих участках:

  • по нечетной стороне улицы Котовского от Щорса до Гастелло;
  • на улице Гастелло от Котовского до переулка Маяковского;
  • на по четной стороне улицы Маяковского от Гастелло до Щорса.

Также, 6 октября с 10:00 до 18:00 ограничат движение автомобилей по улице Гастелло от Котовского до Маяковского.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.