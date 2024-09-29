В Красноярске временно ограничат движение у стадиона «Авангард»

Парковку и остановку транспортных средств запретят на следующих участках:
Парковку и остановку транспортных средств запретят на следующих участках:
- по нечетной стороне улицы Котовского от Щорса до Гастелло;
- на улице Гастелло от Котовского до переулка Маяковского;
- на по четной стороне улицы Маяковского от Гастелло до Щорса.
Также, 6 октября с 10:00 до 18:00 ограничат движение автомобилей по улице Гастелло от Котовского до Маяковского.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.