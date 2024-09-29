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Снег пройдет в Хабаровском крае 30 сентября

По региону прогнозируют осадки.

Сейчас в Трентоне: +17° 6 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 30 сентября не прогнозируют опасных метеоявлений. В последний день месяца в центре пройдут сильные дожди, а на севере — мокрый снег, также обещают дожди и налипание снега. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице днем возможен кратковременный дождь. Ночью семь-девять градусов, днем — на 10 градусов теплее. Ветер юго-западный от девяти до 14 метров в секунду.

На юге днем возможен кратковременный дождь. По прогнозу ночью 10−15 градусов, днем — от 17 до 22-х. Ветер юго-западный от девяти до 14 метров в секунду.

В центре Хабаровского края ночью без существенных осадков, а днем — кратковременные дожди. В Верхнебуреинском районе местами прогнозируют ливень. Ночью от трех до 14 градусов, днем — от 11 до 22. Ветер различных направлений усилится от пяти до 14 метров в секунду.

На севере — дождь и мокрый снег, местами сильные, возможно налипание мокрого снега. В Аяно-Майском и Охотском районах — без осадков. ночью от минус пяти до плюс семи, днем — от трех до 12-ти. Ветер различных направлений от четырех до 11 метров в секунду.