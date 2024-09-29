Снег пройдет в Хабаровском крае 30 сентября

На севере — дождь и мокрый снег, местами сильные, возможно налипание мокрого снега. В Аяно-Майском и Охотском районах — без осадков. ночью от минус пяти до плюс семи, днем — от трех до 12-ти. Ветер различных направлений от четырех до 11 метров в секунду.