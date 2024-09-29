Красноярцы смогут увидеть «вторую Луну» 29 сентября

Учёный отметил, что явление действительно может напоминать «вторую луну». Однако этот космический булыжник, размер которого составляет всего 10 метров, даже не завершит одного оборота вокруг Земли и улетит обратно в космос. Рядом с Луной он задержится всего на два месяца.