Красноярцы смогут увидеть «вторую Луну» 29 сентября

Планета Земля временно обретёт нового спутника в виде астероида «2024 PT5», который смогут увидеть красноярцы в ночное время с 29 сентября. Об этом рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.
Учёный отметил, что явление действительно может напоминать «вторую луну». Однако этот космический булыжник, размер которого составляет всего 10 метров, даже не завершит одного оборота вокруг Земли и улетит обратно в космос. Рядом с Луной он задержится всего на два месяца.
«Этот объект находится значительно дальше от нас, чем Луна, поэтому такой маленький булыжник увидеть с Земли будет крайне затруднительно, тут нужен большой, 1,5−2 метра, фотографический телескоп», — рассказал Сергей Веселков.
Напомним, фотограф из Красноярска запечатлел первое в этом году суперлуние.