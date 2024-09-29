Губернатор Иркутской области встретился с волонтерами группы «Озеро сердца»

Глава Иркутской области Игорь Кобзев пообщался с участниками волонтерской группы «Озеро сердца» в Слюдянке. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, добровольцы плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла и делают окопные свечи.
— Искренне благодарю за большую работу, которую ведет ваша группа. Это неоценимая помощь, поддержка тех, кто сейчас на передовой. Важный фактор, что все вы вкладываете в это дело душу и сердце. Слышал, что помогает и городская администрация. Все это дает хороший и важный результат, в котором участвуют жители нашего региона, — сказал Игорь Кобзев.
Руководитель волонтерской группы рассказала, что они тесно сотрудничают с другими организациями и регулярно отправляют бойцам «за ленточку» продукты, медсредства и другие необходимые вещи. Всего в «Озере сердца» трудятся на добровольных началах 15 человек, у многих на СВО находятся близкие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшет приехали участники медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах».