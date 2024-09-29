Губернатор Иркутской области встретился с волонтерами группы «Озеро сердца»

— Искренне благодарю за большую работу, которую ведет ваша группа. Это неоценимая помощь, поддержка тех, кто сейчас на передовой. Важный фактор, что все вы вкладываете в это дело душу и сердце. Слышал, что помогает и городская администрация. Все это дает хороший и важный результат, в котором участвуют жители нашего региона, — сказал Игорь Кобзев.