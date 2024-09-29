В Омске ожидается снежный циклон

Согласно информации сервиса Ventusky.com, на следующей неделе России грозит снежный циклон. Он пройдет
Снегопады ожидаются в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях начиная с 7 октября, и там они будут продолжаться несколько дней. Синоптики прогнозируют, что в Омскую область циклон доберется около 9 октября, и снег выпадет в северных районах региона, хотя интенсивность осадков будет различной.
Тем не менее, в начале следующей недели в Омске осадков не ожидается. В понедельник, 30 сентября, температура воздуха может подняться до +20 градусов благодаря антициклональному влиянию с Урала. С 1 по 3 октября в регионе будет +9…+13 градусов, а с 4 по 6 октября — +14…+16 градусов.