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В Омске ожидается снежный циклон

Первый снег в Омской области намечен на 9 октября.

Погода в Трентоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Согласно информации сервиса Ventusky.com, на следующей неделе России грозит снежный циклон. Он пройдет 5—6 октября через несколько областей, включая Московскую, Ленинградскую, Волгоградскую, Кировскую, Владимирскую, Ярославскую и Нижегородскую, а также республики Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и Пермский край.

Снегопады ожидаются в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях начиная с 7 октября, и там они будут продолжаться несколько дней. Синоптики прогнозируют, что в Омскую область циклон доберется около 9 октября, и снег выпадет в северных районах региона, хотя интенсивность осадков будет различной.

Тем не менее, в начале следующей недели в Омске осадков не ожидается. В понедельник, 30 сентября, температура воздуха может подняться до +20 градусов благодаря антициклональному влиянию с Урала. С 1 по 3 октября в регионе будет +9…+13 градусов, а с 4 по 6 октября — +14…+16 градусов.